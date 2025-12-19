Özel Bankalarda ATM Limitleri Yükseliyor: 50 Bin Lira

YILBAŞINDAN İTİBAREN ATM PARA ÇEKME SINIRLARI DEĞİŞİYOR

Yılbaşının yaklaşmasıyla birlikte, özel bankalar “şube içi” ve “şube dışı” ATM ayrımını uygulamaya sokma hazırlığı içerisine girdi. Yapılacak düzenlemeye göre, banka şubesiyle doğrudan bağlantılı olan ATM’lerde günlük para çekme limitinin 50 bin lira üzerinde olması hedefleniyor.

ÖZEL BANKALARDA YÜKSEK PARA ÇEKME SINIRLARI GELİYOR

Yeni yıl itibarıyla banka şubeleriyle entegre olan ya da bitişik konumda bulunan diğer ATM’lerdeki para çekme limitlerinin artırılacağı duyuruldu. Birçok özel banka, gün içinde gerçekleştirilebilecek komisyonsuz para çekimleri için 10-15 bin lira arasında bir sınır uygularken, ATM kullanımında köklü bir değişikliğe gidiliyor. Yeni düzenlemeyle, şube içindeki veya bitişiğindeki ATM’lerde para çekme limitlerinin özel bankalarda yeni yıl itibarıyla 50 bin lirayı geçeceği öngörülüyor.