Özel Bankalarda ATM Limitleri Yükseliyor: 50 Bin Lira

ozel-bankalarda-atm-limitleri-yukseliyor-50-bin-lira

YILBAŞINDAN İTİBAREN ATM PARA ÇEKME SINIRLARI DEĞİŞİYOR

Yılbaşının yaklaşmasıyla birlikte, özel bankalar “şube içi” ve “şube dışı” ATM ayrımını uygulamaya sokma hazırlığı içerisine girdi. Yapılacak düzenlemeye göre, banka şubesiyle doğrudan bağlantılı olan ATM’lerde günlük para çekme limitinin 50 bin lira üzerinde olması hedefleniyor.

ÖZEL BANKALARDA YÜKSEK PARA ÇEKME SINIRLARI GELİYOR

Yeni yıl itibarıyla banka şubeleriyle entegre olan ya da bitişik konumda bulunan diğer ATM’lerdeki para çekme limitlerinin artırılacağı duyuruldu. Birçok özel banka, gün içinde gerçekleştirilebilecek komisyonsuz para çekimleri için 10-15 bin lira arasında bir sınır uygularken, ATM kullanımında köklü bir değişikliğe gidiliyor. Yeni düzenlemeyle, şube içindeki veya bitişiğindeki ATM’lerde para çekme limitlerinin özel bankalarda yeni yıl itibarıyla 50 bin lirayı geçeceği öngörülüyor.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Şırnak’ta Freni Boşalan Vinç 6 Araca Çarptı

Cizre'de freni boşalan bir vinç, hareket halindeki 6 araca çarparak 7 kişinin yaralanmasına neden oldu.
Gündem

D-650 Karayolunda Trafik Kazası: Otomobil Tarlaya Devrildi

Adapazarı'nda bir hafif ticari araçla çarpışan otomobil, devrildi. Kazada 5 kişi yaralandı.
Gündem

Kırıkkale’de Otomobil ile Minibüs Kafa Kafaya Çarpıştı

Kırıkkale'de meydana gelen trafik kazasında bir otomobil ve minibüs çarpıştı. Olayda iki kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Gündem

Beykoz’da Dron Destekli Trafik Denetimi Uygulandı

Beykoz'da drone ile yapılan trafik denetiminde, kurallara uymayan 43 araç için toplamda 93 bin 183 lira ceza kesildi.
Gündem

Alkollü Sürücü Refüje Çıktı: Yaralı Minibüs Kazası

Gazipaşa'da bir minibüs, kontrolden çıkarak refüjdeki bir ağaca çarptı. Kazada yaralanan sürücünün alkollü olduğu tespit edildi.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.