Akşener ile Kılıçdaroğlu’nun arası açıldı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun arası açıldı.

Seçim sonrası İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun arası açıldı.

14 ve 28 Mayıs seçimlerinde ağır yenilgi alan Millet İttifakı’nda kimse yenilginin sorumluluğunu üstlenmezken, ittifakın büyük ortaklarının arası açıldı.

İYİ Parti’de seçim sonuçları değerlendirildi. Bazı partililer, Akşener ile görüşmelerde “Millet İttifakı’nın İYİ Parti’ye oy kaybettirdiği görüşünü” savunarak “CHP’nin seçim dönemi izlediği yanlış politikalar ve siyasi hatalar nedeniyle İYİ Parti’nin milliyetçi muhafazakâr seçmeni kucaklayamadığını” belirtti.