Akşener İmamoğlu’nun Tutuklandığı Gün İftardaydı

İMAMOĞLU’NUN GÖZALTINA ALINMASI

Türkiye, önceki çarşamba günü İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasıyla birlikte yoğun bir gündeme girdi. İmamoğlu, ilk olarak “terör” soruşturmasında serbest bırakıldıktan sonra “yolsuzluk” soruşturması kapsamında tutuklandı. Ardından, İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan İmamoğlu, Silivri Cezaevi’ne gönderildi. Bu süreç içerisinde eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in hiçbir açıklama yapmaması dikkat çekti.

İFTAR ORGANİZASYONU VE AKŞENER’İN YERİ

İmamoğlu’nun tutuklandığı gün, Meral Akşener bir iftar yemeği organizasyonuna katıldı. Organizasyonda İYİ Parti İstanbul Milletvekili Burak Akburak’ın sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Kurucu liderimiz Sn. Meral Akşener ile birlikte kıymetli dostum Ahmet Arslan’ın iftar davetine katıldık. Ülkesini çok seven ve katma değer oluşturan vatanperver insanlarla bir arada olmaktan büyük bir memnuniyet duydum. Var olsunlar,” dediği görüldü.

AKŞENER’İN SESSİZLİĞİ

İstanbul’da son zamanlarda yaşanan hareketli günler çerçevesinde İBB’ye yönelik yürütülen soruşturmalar sırasında İmamoğlu’nun gözaltına alınması ve tutuklanması gerçekleşti. Bu süreçte İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, hem Saraçhane’ye hem de İstanbul Adalet Sarayı’na giderek İmamoğlu’na destek verdi. Ancak Meral Akşener, konuyla ilgili herhangi bir açıklamada bulunmadı ve sessizliğini sürdürüyor.

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMA VE TUTUKLAMA SÜRECİ

İmamoğlu, çarşamba günü başlatılan soruşturmalar çerçevesinde gözaltına alındı. Dün gün içerisinde yapılan mahkeme sürecinde, “terör” soruşturmasından serbest bırakılan İmamoğlu, “yolsuzluk” soruşturması dolayısıyla tutuklandı. Akşam saatlerinde, İçişleri Bakanlığı tarafından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırıldığı açıklaması yapıldı. İmamoğlu’nun Silivri Cezaevi’ne gönderilmesiyle durum yeni bir aşamaya girmiş oldu.