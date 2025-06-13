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Al Hilal, Youssef En-Nesyri’ye Talip Oldu

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YENİ HEDEF: YOUSSEF EN-NESYRI

Suudi Arabistan’ın Al Hilal kulübü, Victor Osimhen ve Gyökeres transferlerinden istediği sonuçları elde edememesinin ardından, Fenerbahçe’nin yıldız futbolcusu Youssef En-Nesyri’ye yöneldi. Al Hilal, Fenerbahçe’nin En-Nesyri için belirlediği 40 milyon Euro’luk bonservis bedelini ödemeyi kabul etti.

TRANSFERCİ HAYAL KIRIKLIĞI

Victor Osimhen’in Al Hilal tarafından defalarca reddedilmesi sonrası, kulübün rotasını Youssef En-Nesyri’ye çevirdiği söyleniyor. Al Hilal’in, Fenerbahçe’nin En-Nesyri için istediği yüksek bonservis rakamını ödemeye hazır olduğu iddiaları gündemde. Suudi arabistan ekibi Al Hilal, yaşadığı hayal kırıklığının ardından Youssef En-Nesyri ile ilgilenmeye başladı.

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