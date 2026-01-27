Al Nassr Başkanı Abdullah Al-Majed’den Fenerbahçe Açıklamaları

Al Nassr Başkanı Abdullah Al-Majed, Fenerbahçe’nin iki önemli futbolcusuyla ilgili yorumlarda bulundu. Al-Majed, Suudi Arabistan’ın Thamania kanalında yayımlanan Socrates adlı podcast programında, kulüpten ayrılan Talisca ve Jhon Duran hakkında dikkat çeken açıklamalar yaptı. Geçen sezonun devre arasında Fenerbahçe’ye transfer olan Anderson Talisca’nın ayrılığının planlı olduğunu ifade eden Al-Majed, “Talisca ile yollarımızı ayırmaya karar verdik çünkü saha içine odaklanamıyordu. Davranışları iyi değildi. İki temel sorunu vardı: sakatlıklar ve oyun tarzı. Rakibe baskı yapmıyordu. Cristiano Ronaldo’nun varlığı onun için tehdit oldu. Rakibe baskı yapmayan bir oyuncuya güvenemezsiniz” diye konuştu.

DURAN’IN GEÇMİŞİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Al Nassr Başkanı, Fenerbahçe’nin 20 milyon Euro’luk bir maliyetle kiralık olarak kadrosuna kattığı Jhon Duran için ise sert ifadeler kullandı. Aston Villa’dan 75 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilen Kolombiyalı golcünün takımda kalması durumunda sıkı önlemler alacaklarını belirten Al-Majed, Duran’ın transferini “Kurtulduk” ifadesiyle değerlendirdi. Al-Majed, Duran’ın profesyonellikten çok uzak olduğunu vurgulayarak, “Davranışları profesyonellikten uzaktı. Kulüpten izin almadan başka bir kulüple görüşmeye gitti. Kalsaydı çok sert önlemler alacaktık ve ciddi sorunlar yaşayacaktık. Ayrılmasıyla adeta bayram ettik” şeklinde konuştu.

DURAN’IN PERFORMANSI VE GELECEĞİ

Al Nassr’da sadece yarım sezon forma giyen ve profesyonellik dışı davranışları nedeniyle gözden çıkarılan Duran, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 21 maçta 5 gol ve 3 asist kaydederek oynadığı süre içerisinde kendini göstermeye çalıştı.