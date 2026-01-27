Al-Nassr Başkanı Al-Majed Talisca ve Duran Hakkında Açıklamalarda Bulundu

Al-Nassr Kulübü Başkanı Abdullah Al-Majed, Fenerbahçe’ye transfer edilen Anderson Talisca ve Jhon Duran ile ilgili ilginç açıklamalarda bulundu. Suudi Arabistan’daki Thamania kanalında gerçekleşen podcast yayınında konuşan Al-Majed, Talisca’nın saha içindeki dikkat eksikliğini öne çıkardı. “Talisca, saha içine odaklanamıyordu. Davranışları iyi değildi ve biz de bu durumdan kurtulmaya karar verdik. Talisca’nın karşılaştığı iki temel sorun vardı: Sakatlıkları ve oyun tarzı. Kendi takımımızdan çok rakip savunmaya katkı sağlıyormuş gibiydi. Ronaldo’nun takımda olması onun için bir tehdit oluşturdu” şeklinde ifadeler kullandı.

TALISCA’DAKİ SORUNLAR

Al-Majed, kiralık olarak gönderdikleri Jhon Duran hakkında da açıklamalarda bulundu. “Davranışları profesyonellikten uzaktı. Kulüpten izin almadan başka bir takımla görüşmeye gitmesi, sorunları beraberinde getirdi. Bize gelen teklifi makul bulduğumuz için ayrılmasına izin verdik. Eğer kalmayı seçseydi, onun için çok sert önlemler almak zorunda kalacak ve sorun yaşayacaktık. Neyse ki, işler onun istediği gibi gitmedi” dedi.