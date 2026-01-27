Al Nassr Başkanı’nın Fenerbahçe Yıldızları Hakkındaki Açıklamaları

Al Nassr Başkanı Abdullah Al-Majed, Fenerbahçe’nin iki önemli futbolcusu hakkında dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Al-Majed, Suudi Arabistan’da yayınlanan Thamania kanalının Socrates adlı podcast programında, Talisca ve Jhon Duran’ın kulüpten ayrılmalarına dair önemli tespitlerde bulundu. Geçen sezonun devre arasında Fenerbahçe’ye transfer olan Anderson Talisca’nın ayrılışının planlı olduğunu ifade eden Al-Majed, “Talisca ile yollarımızı ayırmaya karar verdik çünkü saha içine odaklanamıyordu. Davranışları iyi değildi. İki temel sorunu vardı: sakatlıklar ve oyun tarzı. Rakibe baskı yapmıyordu. Cristiano Ronaldo’nun varlığı onun için tehdit oldu. Rakibe baskı yapmayan bir oyuncuya güvenemezsiniz” sözlerini dile getirdi.

DURAN TRANSFERİ HAKKINDA KONUŞTU

Al Nassr Başkanı, Fenerbahçe’nin kadrosuna dahil ettiği Jhon Duran hakkında ise sert eleştirilerde bulundu. Duran’ın Aston Villa’dan Al Nassr tarihinin en pahalı transferi olarak 75 milyon euro karşılığında geldiğini hatırlatan Al-Majed, “Duran transferi için ‘Kurtulduk’ dedi. Davranışları profesyonellikten uzaktı. Kulüpten izin almadan başka bir kulüple görüşmeye gitti. Kalsaydı çok sert önlemler alacaktık ve ciddi sorunlar yaşayacaktık. Ayrılmasıyla adeta bayram ettik” ifadesini kullandı.

PROFESYONELLİK DIŞI DAVRANIŞLARI ELEŞTİRİLDİ

Yalnızca yarım sezon Al Nassr forması giyen ve profesyonellik dışı tutumları yüzünden takımdan gönderilen Duran, bu sezon Fenerbahçe ile 21 maçta 5 gol ve 3 asist üretmiş durumda. Al-Majed’in açıklamaları, Duran’ın kariyerindeki önemli bir dönüm noktasını oluşturuyor.