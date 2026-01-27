Suriye’de Narkotik Operasyonuyla Yüksek Miktarda Kokain Ele Geçirildi

Suriye de Uyuşturucu Operasyonu Gerçekleştirildi

Suriye İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Brezilya’dan gelen bir yük gemisinde büyük miktarda kokain ele geçirdi. Uyuşturucunun, kimliği açıklanmayan bir komşu ülkeye gönderilmek üzere bitkisel yağ tenekeleri içerisine ustaca gizlendiği belirtildi.

ORGANİZE OPERASYON HAZIRLIĞI

Açıklamada, “Operasyon, titiz istihbari bilgiler ve saha takibi sonucunda gerçekleştirilmiştir” ifadesine yer verildi. Yapılan sevkiyatın, limandan çıkmadan önce güvenlik güçleri tarafından engellendiği vurgulandı. Güvenlik birimleri, olaya karışan tüm kişilerin tespit edilmesi ve caydırıcı yasal işlemlerin başlatılması için soruşturmayı ulusal ve uluslararası hukuk çerçevesinde sürdürüyor.

UYUŞTURUCU KAÇAKÇILIĞIYLA MÜCADELE

Açıklamanın devamında, operasyonun “uyuşturucu kaçakçılığı ağlarıyla mücadele, genel güvenliğin korunması ve uyuşturucu maddelerin yerel ve uluslararası pazarlara sızmasının önlenmesi çabaları” kapsamında yürütüldüğü kaydedildi. Suriye İçişleri Bakanlığına bağlı Uyuşturucuyla Mücadele İdaresi, ülke genelinde uyuşturucu ile mücadele faaliyetlerini sürdürüyor.