Apple’dan iPhone’lara Önemli Güncelleme Duyurusu

Teknoloji devi Apple, kısa süre önce Liquid Glass ve CarPlay yeniliklerini içeren büyük bir güncellemenin ardından, iPhone cihazları için iOS 26.2.1 sürümünü yayımladı. Bu ara güncelleme, esas olarak sistemdeki hataları düzeltmeye ve yeni donanımlarla uyumlu hale gelmeye yönelik çalışmalara odaklanıyor.

YENİ AIRTAG 2 DESTEKLENİYOR

Yayınlanan güncellemenin en dikkat çekici yönü, yeni AirTag 2 modeline tam destek sağlaması oldu. Bu model, daha yüksek sesli hoparlör ve gelişmiş Ultra Geniş Bant çipi ile kullanıcıların beğenisine sunuldu. Kullanıcılar, bu güncelleme ile birlikte yeni aksesuarın sunduğu genişletilmiş menzil ve hassas bulma özelliklerinden sorunsuz bir şekilde faydalanabilecekler.

GELİŞMELER DEVAM EDİYOR

Şirket, şubat ayında piyasaya sürülmesi planlanan ve Android mesajlaşma özelliklerini geliştirecek iOS 26.3 sürümü üzerindeki testlerini sürdürmeye devam ediyor. Ayrıca, bahar aylarında duyurulacak iOS 26.4 güncellemesi ile Apple Intelligence ve Siri altyapısında Google’ın Gemini yapay zeka modelinin kullanılacağı bilgisi de doğrulandı.

GÜNCELLEME YÜKLEME ADIMLARI

iPhone kullanıcıları, yeni güncellemeyi yüklemek için cihazlarındaki Ayarlar menüsünden Genel ve ardından Yazılım Güncellemesi sekmelerini takip ederek paketlerini hemen indirebilirler.