Atlas Çağlayan Cinayetinde Tehdit Soruşturmasında Gözaltı

atlas-caglayan-cinayetinde-tehdit-sorusturmasinda-gozalti

İSTANBUL’DA TEHDİT SORUŞTURMASINDA YENİ GELİŞME

İstanbul’da Atlas Çağlayan isimli çocuğun 15 yaşındaki katil zanlısı tarafından öldürülmesine yönelik soruşturma devam ederken, aileye yönelik tehdit mesajlarıyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. İstanbul Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, aileye tehditler gönderen bir kişinin daha gözaltına alındığını duyurdu.

Yeni gözaltına alınan şüphelinin 1995 doğumlu F.K. olduğu ve Şanlıurfa’da yakalandığı bilgisi verildi. Başsavcılığın yaptığı açıklamada, Atlas’ın ailesine yönelik tehditlerle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında toplamda beş şüphelinin tutuklandığı belirtildi.

ATLAS CİNAYETİ NASIL OLDU?

Türkiye’nin gündemine oturan Atlas Çağlayan cinayeti, İstanbul’un Güngören ilçesinde gerçekleşti. 14 Ocak tarihinde, daha önceden tanışmayan Atlas Çağlayan ve E.Ç. (15) arasında “yan baktın” gerekçesiyle tartışma baş göstermişti. Bu tartışma, E.Ç.’nin sustalı bıçakla Atlas Çağlayan’ı yaralamasıyla son buldu. Yaralı olarak Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Çağlayan, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

AİLENİN KORUMA TALEBİ

Cinayetin ardından Atlas’ın ailesine tehdit mesajları iletilmişti. Bu tehdit mesajları üzerine bir soruşturma başlatılarak, beş şüpheli tutuklanmıştı. Atlas’ın ailesi, dün itibarıyla mahkemeye başvurarak koruma talebinde bulundu.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Döviz Kurlarında Yeni Rekorlar Bekleniyor

Döviz kurları yeni güne artışla başladı; Dolar ve Euro, hafta ortasında yeni zirvelere yaklaştı.
Gündem

Lazkiye Limanı’nda Sıvı Kokain Operasyonu Gerçekleştirildi

Kokain kaçakçılarının, operasyonlardan kaçmak için sıvı kokain üretimine yöneldiği belirlendi. Ele geçirilen madde, Lazkiye limanında yakalanarak komşu ülkeye gönderilmeye çalışıldı.
Gündem

Tarihi Kar Fırtınası Amerika’yı Vurdu: Faturalar Yükseliyor

AccuWeather, ABD'yi etkileyen büyük kar fırtınasının 200 milyon kişiyi kapsadığını ve mali zararının 105-115 milyar dolar arasında olacağını bildirdi.
Gündem

İran Hükümet Sözcüsü Muhacerani Savaş Tehditlerine Yanıt Verdi

İran, çatışma bölgelerindeki sorunları çözmek için diyalog ve istikrara ağırlık verirken, savaş durumuna da hazırlıklı olduklarını belirtti.
Gündem

İran Üzerinde USS Abraham Lincoln’un Gücü Vurgulandı

ABD, İran ile olan gerginliğin arttığı bir dönemde USS Abraham Lincoln uçak gemisini Ortadoğu'ya sevk etti. Geminin özellikleri ve gönderilme gerekçesi merak ediliyor.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.