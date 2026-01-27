Atlas Çağlayan Cinayetinde Tehdit Soruşturmasında Gözaltı

İSTANBUL’DA TEHDİT SORUŞTURMASINDA YENİ GELİŞME

İstanbul’da Atlas Çağlayan isimli çocuğun 15 yaşındaki katil zanlısı tarafından öldürülmesine yönelik soruşturma devam ederken, aileye yönelik tehdit mesajlarıyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. İstanbul Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, aileye tehditler gönderen bir kişinin daha gözaltına alındığını duyurdu.

Yeni gözaltına alınan şüphelinin 1995 doğumlu F.K. olduğu ve Şanlıurfa’da yakalandığı bilgisi verildi. Başsavcılığın yaptığı açıklamada, Atlas’ın ailesine yönelik tehditlerle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında toplamda beş şüphelinin tutuklandığı belirtildi.

ATLAS CİNAYETİ NASIL OLDU?

Türkiye’nin gündemine oturan Atlas Çağlayan cinayeti, İstanbul’un Güngören ilçesinde gerçekleşti. 14 Ocak tarihinde, daha önceden tanışmayan Atlas Çağlayan ve E.Ç. (15) arasında “yan baktın” gerekçesiyle tartışma baş göstermişti. Bu tartışma, E.Ç.’nin sustalı bıçakla Atlas Çağlayan’ı yaralamasıyla son buldu. Yaralı olarak Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Çağlayan, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

AİLENİN KORUMA TALEBİ

Cinayetin ardından Atlas’ın ailesine tehdit mesajları iletilmişti. Bu tehdit mesajları üzerine bir soruşturma başlatılarak, beş şüpheli tutuklanmıştı. Atlas’ın ailesi, dün itibarıyla mahkemeye başvurarak koruma talebinde bulundu.