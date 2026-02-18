Alaattin Köseler Hakkında Tutukluluğun Devamı Kararı Verildi

27 Şubat 2025’te gerçekleştirilen şafak operasyonu ile gözaltına alınıp tutuklanan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, Metin Ülgey, Fidan Gül Miniç, Mustafa Karadağ, Onur Demirci, Yusuf Karaaslan, Mahmut Adalı, Tamer Çapraz, Veli Gümüş, Havva Dindar, Uğur İnci ve Serdar Karahan, 5 Eylül 2025’te ilk duruşmada tahliye olmuştu. 187 gün tutuklu kalan Köseler, İstanbul Anadolu 17. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından tahliye edilmesine rağmen, savcılığın itirazı sonrası bir gün sonra İstanbul Anadolu 18. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yeniden tutuklanmıştı. Köseler, bugün tekrar mahkeme önüne çıktı. Duruşmayı, CHP Genel Başkan Yardımcıları Gökan Zeybek ve Sevgi Kılıç, CHP Milli Eğitim Politikaları Kurulu Başkanı Suat Özçağdaş, İstanbul Milletvekili Ali Gökçek, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, CHP’li ilçe başkanları ve Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in avukatı kızı Seraf Özer de izledi.

TUTUKLULUĞA DEVAM KARARI

Mahkeme heyeti, avukatların talepleri üzerine aldığı kararda, Beykoz Belediye eski Başkanı Alaattin Köseler’in tutukluluğunun devamına karar verdi. Duruşma, 28 Nisan’a ertelendi.

BİLİRKİŞİ RAPORUNA İTİRAZ EDİLDİ

Davanın 26 sanığı bulunan mahkeme heyeti başkanı, bilirkişi raporuna itibar etmeyeceğini ifade etti. Avukatlar mevcut raporun somut verilere dayanmadığını ve görüş niteliğinde olduğunu belirterek, dosyadan çıkarılmasını ve yeni bir bilirkişi raporu oluşturulmasını talep etti.

Duruşmada bir tanık, ihalelerle ilgili verdiği ifadedeki bilgilerin kaynağının “belediyede konuşulanlar ve basına yansıyan iddialar” olduğunu dile getirdi. Tanık, “duyduklarımı anlattım, şahit olmadım” dediğinde, mahkeme başkanı bu durumu “yani belediye dedikoduları” şeklinde değerlendirdi.

TUTUKLAMA KARARI ÇIKINCA EKİPLERİ BEKLEDİM

Sabah saat 10.30’da başlayan duruşmada, 16.45’te savunma yapmaya başlayan Köseler, “Tahliyemin ardından Paşabahçe’de bir konuşma yaptım ve heyetinize de teşekkür ettim. 17. Ağır Ceza Mahkemesi’nin savcısının yerinin değiştirildiğini ve hakkımda yeniden tutuklama kararı çıkarıldığını evimde öğrendim. Ekipleri bekledim. Kaçacak bir yerim yoktu. 18. Ağır Ceza nöbetçi değildi; o süreçte kurulmuş bir mahkemeydi… Kaçma şüphesinden bahsediyorlar; evimde bekledim. Bilirkişi raporunun olmadığı söyleniyor. Bilirkişi raporunu ben talep etmiştim. SEGBİS izlenilmediği için sizin verdiğiniz karar 18. Ağır Ceza tarafından yok sayılmıştır” şeklinde konuştu.