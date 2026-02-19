Hakan Taşıyan Sağlık Durumuyla İlgili Açıklama Yapıyor

2021 yılında karaciğer ve böbrek nakli yaptıran şarkıcı Hakan Taşıyan’ın, 28 Ocak’ta kalp krizi geçirdiği yönünde birçok iddia gündeme gelmişti. Taşıyan, Ankara Etlik Şehir Hastanesi’ne kaldırılırken, sağlık durumunun da ciddi olduğu öne sürüldü. Ancak Taşıyan’ın menajeri Hüseyin Canayaz, bu iddiaların asılsız olduğunu dile getirdi.

IDDAALAR YALANLANDI

Hüseyin Canayaz, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada; “Kalp krizi geçirmedi. Sırtında bir ağrı vardı, tedbir amaçlı hastaneye gitti. Daha önce organ nakli olduğu için doktorlar da kontrol altında tuttular” ifadelerini kullandı. Taşıyan, hastanede geçirdiği günlerin ardından sosyal medya üzerinden bir paylaşımda bulunarak, “İyiyim” mesajını verdi.