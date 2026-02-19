Hatay’da FETÖ Hükümlüsü İki Firari Yakalandı

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyonlar gerçekleştirdi. Yapılan bu çalışmalar neticesinde, FETÖ/PDY üyesi olarak hakkında kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan B.T. ile aynı suçlamadan 2 yıl 1 ay ceza alan S.K. yakalandı.

YAKALANAN ŞAHISLAR CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

FETÖ/PDY kapsamında hükümlü durumda olan bu iki firari, işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi. Ekiplerin aranan şahıslara yönelik gerçekleştirdiği çalışmaların devam edeceği bildirildi.