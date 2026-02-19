İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’dan Savaşma Mesajı

iran-cumhurbaskani-pezeskiyan-dan-savasma-mesaji

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD’nin farklı ülkelerin doğal kaynaklarına el koyma çabalarını eleştirerek, “Biz savaşmak istemiyoruz.” açıklamasında bulundu. Pezeşkiyan, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere gittiği Loristan eyaletinde, sivil toplum temsilcileriyle gerçekleştirdiği toplantıda, ABD’nin İran’daki demokrasi ile ilgili kaygılarının bir aldatmaca olduğuna dikkat çekti. Pezeşkiyan, “ABD, Venezuela petrolünü ele geçirmek istediğini açıkça ifade etti. Aynı bunun gibi Kanada ve diğer ülkelere karşı da benzer bir tutum sergiliyor. Biz savaş istemiyoruz. Savaşın geride bırakılması gerektiğine inanıyorum. Ancak zorla bir dayatma olursa buna boyun eğmeyeceğiz.” dedi.

TOPLUMSAL ADALETSİZLİKLER

Pezeşkiyan, kendi ülkesindeki sorunlar üzerinde de değerlendirmelerde bulundu. “Loristan, Doğu ve Batı Azerbaycan, Sistan-Beluçistan, Kuzey ve Güney Horasan, Huzistan gibi birçok bölgede adaletsizliklerin mevcut olduğunun bilincindeyiz. Fakat bu adaletsizlikleri ortadan kaldırmaya yönelik adımlar atıyoruz. Elbette, tüm sorunları bir anda çözecek değiliz.” ifadelerini kullandı.

ORTAK ÇABA ZORUNLULUĞU

Pezeşkiyan, ülkesindeki zorlukların, girişimcilerin, üniversitelerin ve tüm toplumsal kesimlerin ortak çabasıyla aşılabileceğini belirtti. “Avrupa, ABD ve soykırımcı İsrail bizim kendi ayaklarımız üzerinde bağımsız durmamızı istemiyor. Fakat biz bunu başaracağız.” diyerek ortak hareket etmenin önemine değindi. Girişimcilerle yaptığı toplantıda, “El ele vererek tüm sorunları çözeceğimize inanıyorum. Bedel ödememiz gerekiyorsa ödeyeceğiz.” dedi. Problemleriyle bizzat ilgileneceğini vurgulayan Pezeşkiyan, halka hizmet sunma arzusunu dile getirerek, “Köklerini temizlemediğimiz sürece rant, yolsuzluk ve kaçakçılığı aşmamız mümkün değil.” uyarısını yaptı.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Hakan Taşıyan Sağlık Durumuyla İlgili Açıklama Yapıyor

Kalp krizi şüphesi nedeniyle hastanede tedavi gören Hakan Taşıyan, sağlığıyla ilgili yaptığı paylaşımda takipçilerine iyi olduğunu duyurdu.
Gündem

İzmir’de Uyuşturucu Operasyonunda 105 Bin 270 Ecza Yakalandı

Gaziemir'de gerçekleştirilen operasyonda 105 bin 270 sentetik ecza bulundu. Operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.
Gündem

Hatay’da FETÖ Hükümlüsü İki Firari Yakalandı

Hatay'da FETÖ ile bağlantılı olarak aranan B.T. ve S.K. polis operasyonda yakalandı. Şahısların hapis cezasıyla gıyaben yargılandıkları öğrenildi.
Gündem

Kayseri’deki Ortaokulda Öğrenciler Arasında Bıçaklı Kavga

Kayseri'deki bir ortaokulda meydana gelen bıçaklı kavgada bir öğrenci yaralandı ve tedaviye alındı; başka bir öğrenci gözaltına alındı.
Gündem

Karabağ, Newcastle Karşısında 6-1 Mağlup Oldu

Karabağ, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Newcastle United'a 6-1 yenilerek tarihi bir farkla sahadan ayrıldı. Maç Azerbaycan'ın Bakü kentinde gerçekleşti.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.