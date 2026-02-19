İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’dan Savaşma Mesajı

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD’nin farklı ülkelerin doğal kaynaklarına el koyma çabalarını eleştirerek, “Biz savaşmak istemiyoruz.” açıklamasında bulundu. Pezeşkiyan, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere gittiği Loristan eyaletinde, sivil toplum temsilcileriyle gerçekleştirdiği toplantıda, ABD’nin İran’daki demokrasi ile ilgili kaygılarının bir aldatmaca olduğuna dikkat çekti. Pezeşkiyan, “ABD, Venezuela petrolünü ele geçirmek istediğini açıkça ifade etti. Aynı bunun gibi Kanada ve diğer ülkelere karşı da benzer bir tutum sergiliyor. Biz savaş istemiyoruz. Savaşın geride bırakılması gerektiğine inanıyorum. Ancak zorla bir dayatma olursa buna boyun eğmeyeceğiz.” dedi.

TOPLUMSAL ADALETSİZLİKLER

Pezeşkiyan, kendi ülkesindeki sorunlar üzerinde de değerlendirmelerde bulundu. “Loristan, Doğu ve Batı Azerbaycan, Sistan-Beluçistan, Kuzey ve Güney Horasan, Huzistan gibi birçok bölgede adaletsizliklerin mevcut olduğunun bilincindeyiz. Fakat bu adaletsizlikleri ortadan kaldırmaya yönelik adımlar atıyoruz. Elbette, tüm sorunları bir anda çözecek değiliz.” ifadelerini kullandı.

ORTAK ÇABA ZORUNLULUĞU

Pezeşkiyan, ülkesindeki zorlukların, girişimcilerin, üniversitelerin ve tüm toplumsal kesimlerin ortak çabasıyla aşılabileceğini belirtti. “Avrupa, ABD ve soykırımcı İsrail bizim kendi ayaklarımız üzerinde bağımsız durmamızı istemiyor. Fakat biz bunu başaracağız.” diyerek ortak hareket etmenin önemine değindi. Girişimcilerle yaptığı toplantıda, “El ele vererek tüm sorunları çözeceğimize inanıyorum. Bedel ödememiz gerekiyorsa ödeyeceğiz.” dedi. Problemleriyle bizzat ilgileneceğini vurgulayan Pezeşkiyan, halka hizmet sunma arzusunu dile getirerek, “Köklerini temizlemediğimiz sürece rant, yolsuzluk ve kaçakçılığı aşmamız mümkün değil.” uyarısını yaptı.