Kayseri’deki Ortaokulda Öğrenciler Arasında Bıçaklı Kavga

kayseri-deki-ortaokulda-ogrenciler-arasinda-bicakli-kavga

Talas ilçesinde Bahçelievler Mahallesi’nde bulunan Fatma Mustafa Hasçalık Ortaokulu’nda bir olay gerçekleşti. İddialara göre 8. sınıf öğrencileri B.A. ve A.B.K. arasında başlayan bir tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga esnasında B.A., yanında bulunan bıçakla A.B.K.’ya saldırmış oldu.

BICIĞIN HEDEFİ OLAN ÖĞRENCİ YARALANDI

A.B.K., vücuduna aldığı bıçak darbeleriyle yaralandı. Olayla ilgili 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar sonrasında bölgeye hemen polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yaralı öğrenci, ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisine sevk edilirken, saldırgan B.A. ise polis tarafından gözaltına alındı.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’dan Savaşma Mesajı

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, savaş istemediklerini vurgulayarak, dayatma durumunda direneceklerini belirtti. Savaşın bir kenara bırakılması gerektiğine inandığını ifade etti.
Gündem

Hakan Taşıyan Sağlık Durumuyla İlgili Açıklama Yapıyor

Kalp krizi şüphesi nedeniyle hastanede tedavi gören Hakan Taşıyan, sağlığıyla ilgili yaptığı paylaşımda takipçilerine iyi olduğunu duyurdu.
Gündem

İzmir’de Uyuşturucu Operasyonunda 105 Bin 270 Ecza Yakalandı

Gaziemir'de gerçekleştirilen operasyonda 105 bin 270 sentetik ecza bulundu. Operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.
Gündem

Hatay’da FETÖ Hükümlüsü İki Firari Yakalandı

Hatay'da FETÖ ile bağlantılı olarak aranan B.T. ve S.K. polis operasyonda yakalandı. Şahısların hapis cezasıyla gıyaben yargılandıkları öğrenildi.
Gündem

Karabağ, Newcastle Karşısında 6-1 Mağlup Oldu

Karabağ, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Newcastle United'a 6-1 yenilerek tarihi bir farkla sahadan ayrıldı. Maç Azerbaycan'ın Bakü kentinde gerçekleşti.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.