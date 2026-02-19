Kayseri’deki Ortaokulda Öğrenciler Arasında Bıçaklı Kavga

Talas ilçesinde Bahçelievler Mahallesi’nde bulunan Fatma Mustafa Hasçalık Ortaokulu’nda bir olay gerçekleşti. İddialara göre 8. sınıf öğrencileri B.A. ve A.B.K. arasında başlayan bir tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga esnasında B.A., yanında bulunan bıçakla A.B.K.’ya saldırmış oldu.

BICIĞIN HEDEFİ OLAN ÖĞRENCİ YARALANDI

A.B.K., vücuduna aldığı bıçak darbeleriyle yaralandı. Olayla ilgili 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar sonrasında bölgeye hemen polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yaralı öğrenci, ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisine sevk edilirken, saldırgan B.A. ise polis tarafından gözaltına alındı.