Alaattin Köseler İçin Tutuklama Kararı

BASIN AÇIKLAMASI VE SUÇLAMALAR

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler’in de aralarında bulunduğu 13’ü tutuklu toplam 26 sanık hakkında ihaleye fesat karıştırma, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım suçlarından yürütülen soruşturmayı tamamladı. Bu kapsamda duruşma savcısı, Alaattin Köseler ile birlikte Veli Gümüş, Serdar Karahan, Havva Dindar ve Uğur İnci’nin tutukluluk hallerinin devamını talep etti. Ayrıca, tutuksuz sanık Yıldız Güneş’in tutuklanmasını istedi.

Cumhuriyet savcısının, sanıklardan Metin Ülgey, Fidan Gül, Mustafa Karadağ, Onur Demirci, Yusuf Karaaslan, Mahmut Adalı ve Tamer Çapraz’ın tutuklulukta geçirdiği süre dikkate alınarak tahliye talebi dikkate alındı. Mahkeme heyeti, tüm tutuklu sanıkların tahliyesine karar verdi. Ancak, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler’in tahliyesi için savcılığın itirazda bulunmasıyla birlikte bir gelişme yaşandı.

SON DAKİKA GELİŞMESİ

Mahkeme, savcılığın talebini değerlendirerek Alaattin Köseler için tutuklama kararı verdi. Bu durum, konunun gelişiminde önemli bir adım olarak öne çıkıyor.