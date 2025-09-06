Alaattin Köseler İçin Tutuklama Kararı

ALAATTİN KÖSELER HAKKINDA SON DAKİKA GELİŞMESİ

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler ile 13 tutuklu ve 26 sanık hakkında ihaleye fesat karıştırma, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım suçlarından yürütülen soruşturmayı tamamladı.

TUTUKLULUK HALLERİNİN DEVAMI TALEBİ

Duruşma savcısı, sanık Alaattin Köseler ve diğer sanıklar Veli Gümüş, Serdar Karahan, Havva Dindar ve Uğur İnci’nin tutukluluk durumlarının devamını talep etti. Ayrıca, tutuksuz sanık Yıldız Güneş’in de tutuklanmasını istedi.

TAHLİYE KARARI ÇIKTI

Cumhuriyet savcısı, diğer sanıkların tutukluluk sürelerinin dikkate alınarak Metin Ülgey, Fidan Gül, Mustafa Karadağ, Onur Demirci, Yusuf Karaaslan, Mahmut Adalı ve Tamer Çapraz için tahliye talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, tüm tutuklu sanıkların tahliyesine karar verdi. Ancak, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler’in tahliyesi için savcılık itirazını sundu.

ALAATTİN KÖSELER İÇİN TUTUKLAMA KARARI

Son gelişmelerle birlikte mahkeme, savcılığın tahliye itirazını kabul ederek Alaattin Köseler için yeniden tutuklama kararı verdi.