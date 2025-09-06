Gündem

Alaattin Köseler İçin Tutuklama Kararı

alaattin-koseler-icin-tutuklama-karari

SON DAKİKA GELİŞMESİ

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturmada, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler’in de aralarında yer aldığı 13’ü tutuklu 26 sanık hakkında, ihale fesatçılığı ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üye olma ve yardım etme suçlarından dava süreci tamamlandı.

TUTUKLULUK HALLERİ ÜZERİNE TALEPLER

Duruşma savcısı tarafından Alaattin Köseler ile birlikte Veli Gümüş, Serdar Karahan, Havva Dindar ve Uğur İnci’nin tutukluluk durumlarının devam etmesi talep edildi. Aynı zamanda tutuksuz bulunan Yıldız Güneş’in de tutuklanması istendi.

Cumhuriyet savcısı ise sanıklardan Metin Ülgey, Fidan Gül, Mustafa Karadağ, Onur Demirci, Yusuf Karaaslan, Mahmut Adalı ve Tamer Çapraz’ın tutukluluk sürelerinin dikkate alınarak tahliye edilmelerini istemişti. Mahkeme heyeti, yaptığı ara karar ile tüm tutuklu sanıkların tahliye edilmesine karar verdi. Ancak, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler’in tahliyesine yönelik savcılığın itirazı bulundu.

YENİ TUTUKLAMA KARARI

Son dakika duyurusu olarak, mahkeme, savcılığın tahliye talebine yönelik itirazını kabul etti ve Alaattin Köseler için tutuklama belgesi çıkarttı.

