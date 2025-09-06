Alaattin Köseler İçin Tutuklama Kararı

Gündem

İHALEYE FESAT SUÇLAMALARI

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler’in de aralarında bulunduğu 13’ü tutuklu 26 sanık hakkında ihaleye fesat karıştırma ile suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım suçlarından yürütülen soruşturmayı tamamladı. Davada önemli gelişmeler yaşanıyor.

TUTUKLULUK HALLERİNE İLİŞKİN TALEPLER

Duruşma savcısı, sanık Alaattin Köseler, Veli Gümüş, Serdar Karahan, Havva Dindar ve Uğur İnci’nin tutukluluk hallerinin devamı talep etti. Öte yandan, tutuksuz sanık Yıldız Güneş’in de tutuklanmasını istedi.

MAHKEME KARARI VE TAHLİYELER

Cumhuriyet savcısı, sanıklardan Metin Ülgey, Fidan Gül, Mustafa Karadağ, Onur Demirci, Yusuf Karaaslan, Mahmut Adalı ve Tamer Çapraz’ın tutuklulukta geçirdikleri süreyi dikkate alarak tahliyelerini talep etti. Mahkeme heyeti, tüm tutuklu sanıkların tahliyesine karar verdi. Ancak, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler’in tahliyesine savcılık itiraz etti.

TUTUKLAMA KARARI YAŞANDI

Takip eden saatlerde, mahkeme, savcılığın tahliye kararına itirazını kabul etti ve Alaattin Köseler için tutuklama kararı verildi. Bu gelişme, kamuoyunda geniş yankı buldu.

