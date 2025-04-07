Alacahırka Mahallesi’nde Yangın Çıktı

YANGIN OLAYI

Osmangazi ilçesinin Alacahırka Mahallesi Akın Sokak’ta yer alan 2 katlı bir binanın çatı katında, dün gece saatlerinde yangın meydana geldi. Alevlerin yükseldiğini fark eden mahalle sakinleri durumu hemen yetkililere bildirdi. Bu ihbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İTFAİYENİN MÜDAHALESİ

Polis ekipleri, yangın bölgesinde çevrede güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri söndürdü. Bir saat süren mücadele sonucunda yangın kontrol altına alındı. Ancak çatı katı kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni hakkında detaylı bir inceleme başlatıldı.