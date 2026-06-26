Alamo’da İkinci Gülle Bulundu

Teksas’taki Alamo Kilisesi yakınlarında yürütülen arkeolojik kazılarda, 1836 yılındaki Alamo Savaşı’nda kullanıldığı düşünülen bir demir gülle gün yüzüne çıkarıldı. Araştırmacılar, bu güllenin bölgede sağlam olarak bulunan ikinci örnek olduğunu belirtiyor. Haziran ayında Alamo Kilisesi yakınında, yerin yaklaşık bir metre altında yapılan kazılarda, 2,7 kilogramlık bir toptan ateşlendiği tahmin edilen bu sağlam gülle keşfedildi. Aynı ekip, mart ayında, savaşın 190. yıldönümünden bir gün önce sadece 1,8 metre uzaklıkta 1,8 kilogramlık bronz bir gülle daha bulmuştu.

ALAMO’DA İKİNCİ SAĞLAM GÜLLE BULUNDU

Alamo Muharebesi, Teksas Devrimi’nin en önemli çatışmalarından biri olarak tarihe geçti. Bu savaş, Teksas’ın Meksika’dan bağımsızlığını kazanması ve yaklaşık on yıl sürecek cumhuriyet döneminin ardından ABD’ye katılmasıyla sonuçlandı. Savaşta, Teksas’a yerleşen Anglo-Amerikan yerleşimciler ve Teksas doğumlu Meksikalı Amerikalılar, Meksika ordusuna karşı 13 gün boyunca omuz omuza mücadele etti. Bu direnişin ardından “Alamo’yu Hatırla!” ifadesi ölümsüzleşti. Savaşın ardından Meksika ordusu bölgeyi yağmalamış ve geride kalan tüm top mermilerini askeri amaçlarla toplamıştı.

SİLAHLAR TOPLANIRKEN GÖZDEN KAÇMIŞ

Alamo Trust’ın arkeoloji direktörü Dr. Tiffany Lindley, her iki kazıya da liderlik etti ve bu keşiflerin nadir doğasını şu sözlerle açıkladı: “Bu buluntuyu bu kadar şaşırtıcı yapan şey, birincisi, Meksika ordusu tarafından fark edilmemiş olmaları. İkincisi ise 190 yıl boyunca hiç dokunulmadan kalabilmeleri. Oradalar, hâlâ duruyorlar.” Araştırmacılar, her iki gülleyi de inceleyerek kullanılan farklı metalleri tespit etti ve savaşta yer alan topçu birliklerine dair tarihsel bilgileri kullanarak hangi güllenin hangi tarafa ait olduğunu belirledi. Lindley’ye göre bronz güllenin Meksika ordusuna, demir güllenin ise Teksaslı savunmacılara ait olduğu düşünülüyor.

BÖLGENİN MİRASI YENİDEN KEŞFEDİLİYOR

Lindley, yıllar süren kullanım, inşaat ve kazı çalışmalarına rağmen bölgenin bazı kısımlarının hâlâ el değmemiş olduğunu belirtti. Alamo Savunucuları Soy Derneği’nin kurucusu ve başkanı Lee Spencer-White, “Misyonun hangi dönemine ait olursa olsun, yeni bir eser keşfedildiğinde bu sadece torunlar için değil, herkes için heyecan verici oluyor. Çünkü bu, yerel tarihimizi ön plana çıkarıyor” dedi. Bazı Teksaslılar için Alamo’nun tarihini öğrenmek, atalarını onurlandırmanın bir yolu. Savaşta yapılan fedakârlıklar ve savunulan değerler, bugün hâlâ anlamını koruyor.

MÜZE 2028’DE AÇILACAK

Alamo Trust, Alamo Kilisesi ve Uzun Kışla olarak bilinen orijinal yapıları korumak amacıyla 700 milyon dolarlık bir restorasyon projesi başlattı. Proje kapsamında yeni bir ziyaretçi merkezi ve müze inşa edilecek. Müze ve ziyaretçi merkezinin 2028 baharında açılması planlanıyor ve Alamo Savaşı’na ait eserler sergilenecek. Alamo, UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan San Antonio Misyonları’nın bir parçası olarak kültürel ve tarihi önemi vurgulanan bir yapı. Austin Community College’den emekli tarih profesörü Dr. Andrés Tijerina, “Bu tür keşifler, savaşın bilincini doğruluyor ve güçlendiriyor. Alamo Şapeli’nde insanlar, savaşa katılan erkek ve kadınların ruhlarını hissettiklerini bildiriyor. İşte bu eserler tam olarak bunu sağlıyor” dedi.