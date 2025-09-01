Alanya’da İngiliz Turistlerle Esnaf Kavga Etti

ANTALYA’DA OLAYLI ANLAR YAŞANDI

Antalya’nın Alanya ilçesi Atatürk Caddesi’nde yaşanan olayda, dükkan önünde oturan İngiliz turistler ile bir işletme çalışanı arasında başlayan sohbet, bir anda kavga haline dönüştü.

İNGİLİZ TURİSTLERDEN SALDIRI

Etraftaki esnafı çevreleyen 6 İngiliz turist, önce esnafa kafa attı ve ardından yumruklamaya ve yerde tekmelemeye başladı. Olayı gören çevre esnaf, duruma müdahale ettiğinde, kavga daha da büyüdü.

KAVGA BÜYÜDÜ VE POLİS GEREKİMİ YAPTI

Bir İngiliz turistin, yerde bulunan parke taşını alarak esnafa fırlatması dikkat çekti. Bunun üzerine esnaf, kendilerini şemsiyelerle savunmaya çalıştı. Kavga büyüyünce İngiliz turistler bir otele sığındı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi ve esnaf ile İngiliz turistler arasında yaralananlar oldu. Ayrıca, olayla ilgili soruşturma başlatıldı ve belediye ekipleri iş yerini 3 gün süreyle mühürledi. Kavganın anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.