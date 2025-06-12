Alanya’da Otel Yangını: 622 Turist Tahliye Edildi

YANGIN PANIĞA NEDEN OLDU

Antalya’nın Alanya ilçesinde yer alan 8 katlı bir otelin eksi 1’inci katındaki yangın, büyük bir paniğe yol açtı. Yangın, gece saatlerinde Alanya’nın Türkler Mahallesi Atatürk Caddesi üzerindeki 5 yıldızlı otelin bodrum katında başladı. Bodrum katta yer alan hamam-sauna bölümündeki yıkama ve kurutma makinelerinin bulunduğu alanda elektrik kontağından çıktığı ön görülen yangını fark eden otel çalışanları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarın hemen ardından bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Alanya Birimi’nin yanı sıra Payallar, İncekum, Manavgat ve Gazipaşa itfaiye istasyonlarından çok sayıda ekip ve ambulans sevk edildi. Hızla olay yerine ulaşan ekipler, yoğun duman nedeniyle üst katlarda mahsur kalan turistleri kurtarma çalışmalarına başladı.

TURİSTLERİN TAHLİYESİ

Yaklaşık 1 saat süren yoğun çalışmalar sonunda içeride bulunan yaklaşık 622 turist güvenli bir şekilde tahliye edildi. Astım hastalığı bulunan 3 turist, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Dumandan etkilenen diğer turistlere ise otel çevresinde konuşlandırılan ambulanslarda ilk yardım yapıldı. Yangının çıkmasının hemen ardından olay yerine ulaşan Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Alanya İtfaiye ekipleri, toplamda 10 itfaiye aracı, 40 personel ve Alanya Belediyesine ait sulama tankeri ile yangına müdahale etti.

DUMANDAN ETKİLENENLERE YARDIM

Yangın anında, itfaiye ekipleri ve otel personelleri turistlerin güvenli bir şekilde otelden ayrılmalarını sağlarken, bazı otel çalışanları dumandan etkilenen turistlere ve görevli personellere ayran ikram etti. Otelden tahliye edilen bazı turistler, duman ve koku nedeniyle odalarına geri dönemediği için otelin havuz kenarındaki şezlonglara geçerek beklemeyi tercih etti. Tahliye edilen turistlerin bir kısmı civardaki otellere yönlendirilirken, diğerleri minibüs ve otobüslerle farklı otellere taşındı.