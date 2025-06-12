Alanya’da Yangın: 622 Turist Tahliye Edildi

YANGININ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Yangın, Antalya’nın Alanya ilçesinde bulunan 8 katlı bir otelin eksi 1’inci katında meydana geldi ve paniğe neden oldu. Gece saatlerinde Türkler Mahallesi Atatürk Caddesi üzerindeki 5 yıldızlı otelin bodrum katında, hamam-sauna bölümündeki yıkama ve kurutma makinelerinin olduğu alanda başlayan yangının elektrik kontağından çıktığı düşünülüyor. Otel çalışanları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirerek yardım istedi.

ACİL MÜDAHALE ÜRETİLDİ

İhbarın hemen ardından, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Alanya Birimi ve Payallar, İncekum, Manavgat ve Gazipaşa itfaiye istasyonlarından çok sayıda ekip ve ambulans olay yerine yönlendirildi. Yangın mahalline hızla ulaşan itfaiye ekipleri, yoğun duman nedeniyle üst katlarda mahsur kalan turistleri kurtarmak için yoğun çaba sarf etti. Söz konusu çalışmalarda yaklaşık 622 turist güvenli bir şekilde tahliye edildi.

SAĞLIK HİZMETLERİ DEVREDE

Yangının ardından 3 turist, astım hastalığı olması nedeniyle olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Dumandan etkilenenlere ise otel çevresinde bulunan ambulanslarda gerekli ilk müdahale yapıldı. Antalya Büyükşehir Belediyesine bağlı Alanya İtfaiye ekipleri, yangına müdahale için toplamda 10 itfaiye aracı ve 40 personel ile Alanya Belediyesine ait sulama tankerini olay yerine gönderdi.

İKRAM VE TAHLİYE İŞLEMLERİ

Yangının çıkmasının ardından, itfaiye ekipleri ve otel personeli turistlerin güvenli bir şekilde tahliye edilmesini sağladı. Dumandan etkilenen misafirlere, otel çalışanları tarafından ayran servisi yapıldı. Tahliye edilen ancak duman ve kötü koku nedeniyle odalarına dönemeyen bazı turistler, otelin havuz kenarındaki şezlonglara oturarak beklemeyi tercih etti. Otelden güvenli bir şekilde çıkarılan turistlerin bir kısmı, çevredeki diğer otellere yönlendirilirken, bazıları minibüs ve otobüslerle farklı otellere götürüldü.