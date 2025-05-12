Alanya’da Yangın Çıktı, Kontrol Altında

ÇIKAN YANGININ YERİ VE SEBEPLERİ

Yangın, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi’ne ait olan Cikcilli Mahallesi Taşbaşı Sokak’taki alanda üç farklı noktada ortaya çıktı. Dumanları gören vatandaşların yaptığı ihbar sonucunda, bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi.

MÜDAHALE VE SONUÇLAR

Yerleşim alanlarına yakın bir bölgede meydana gelen yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kısa süre içinde kontrol altına alındı ve söndürüldü. Yangının etkisiyle yaklaşık bir dönümlük alanın zarar gördüğü belirtildi.

POLİSİN İNCELEME SÜRECİ

Olayla ilgili olarak inceleme yapan polis ekipleri, yangını çıkardığı öne sürülen bir kişiyi gözaltına aldı. Gözaltındaki zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.