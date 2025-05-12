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Alanya’da Yangın Çıktı, Kontrol Altında

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YANGININ MEYDANA GELDİĞİ YER

Yangın, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi’ne tahsisli Cikcilli Mahallesi Taşbaşı Sokak’taki arazide üç ayrı noktada gerçekleşti. Dumanları fark eden vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.

İTFAİYE EKİPLERİ HIZLA MÜDAHALE ETTİ

İhbar üzerine bölgeye hemen itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yerleşim alanlarına yakın olan bölgede çıkan yangın, ekiplerin etkin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı ve söndürüldü. Yangın sonucu yaklaşık bir dönümlük arazinin zarar gördüğü bildirildi.

POLİS İNCELEME BAŞLATTI

Olayla ilgili olarak polis ekipleri inceleme başlattı ve yangının çıkmasına neden olduğu iddia edilen bir kişiyi gözaltına aldı. Zanlının emniyetteki işlemleri hâlâ devam ediyor.

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