Alanyaspor, Karagümrük’ü Farklı Mağlup Etti

ALANYASPOR’UN ETKİCİ OYUNU

Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ikinci haftasında Fatih Karagümrük’ü konuk etti ve maçtan 4-1’lik net bir galibiyetle ayrıldı. Ev sahibi ekip, rakibi karşısında sergilediği etkili oyunla dikkat çekti.

HIZLI GOLLERLE ÖNE GEÇTİ

Karşılaşmanın 7. dakikasında Alanyaspor, sol kanattan gelen atakta Augusto’nun pasıyla Arda Usluoğlu’nun şutuyla öne geçti. Bu golle skor 1-0 oldu. 24. dakikada takım, farkı ikiye çıkararak 2-0 yaptı. Bu golde, Makouta’nın vuruşunda kaleci Emre Bilgin’in müdahalesi sonrası Berkay Dabanlı’nın kendi kalesine yaptığı vuruş, Anıl Yiğit Çınar’a çarpıp ağlara gitti. Hemen ardından 26. dakikada Alanyaspor, bir gol daha bularak skoru 3-0 yaptı. Augusto’nun şutunu kaleci Emre Bilgin kurtardı, ancak Bera Çeken, arka direkte tamamlayarak topu filelere yolladı.

FATİH KARAGÜMRÜK’ÜN TEK GOLÜ

Maçın 40. dakikasında Fatih Karagümrük, Barış Kalaycı’nın şık vuruşuyla farkı 3-1’e indirdi. Kalaycı, orta sahadan kazanarak ilerlettiği toplarla Janvier’i çalımlayıp şutunu çekerek ağları havalandırdı.

PENALTIDAN GELEN GOLLE FARK TEKRAR AÇILDI

Alanyaspor, 67. dakikada tekrar rahatladı. Ceza sahasında Augusto’nun düşürülmesi sonucu kazanılan penaltıda Hadergjonaj, topun başına geçti ve başarılı bir vuruşla skoru 4-1 yaptı. Karşılaşma, bu sonuçla Alanyaspor’un üstünlüğüyle sona erdi.

MAÇIN DETAYLARI VE İSTATİSTİKLERİ

Alanyaspor’un 4-1 galibiyetle tamamladığı maçın statü GAİN Park oldu. Maçın hakemleri Burak Olcar, Emir Eray Eyisoy ve Salih Burak Demirel olarak görev yaptı. Takımların oyuncu değişiklikleri ile sarı kart istatistikleri de dikkat çekti. Alanyaspor’da Yusuf Karagöz, Aliti, Nejdet Nezir Bilin, Fatih Aksoy, Bera Çeken, Makouta, Janvier, Enes Keskin, Juan Christian, Augusto ve Arda Usluoğlu yer aldı. Fatih Karagümrük ise Emre Bilgin, Muhammed Mert, Berkay Dabanlı, Anıl Yiğit Çınar, Emir Tintiş, Barış Kalaycı, Ömer Faruk Gümüş, Arda İbrahim Akgün, Tarık Buğra Kalpaklı, Tarık Tuğyan ve Ahmet Sivri ile sahadaydı.