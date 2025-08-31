Alanyaspor Mağlubiyeti Sonrası Zor Durum!

SÜPER LİG’DE KAYIP

Süper Lig’in 4. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Alanyaspor’a 2-0 yenilerek önemli bir mağlubiyet aldı. Maç sonrasında siyah-beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın, karşılaşma hakkında değerlendirmelerde bulundu.

ALANYASPOR’U TEBRİK ETTİ

Karşılaşmanın ardından Yalçın, “Alanyaspor’u tebrik etmek lazım. Biz beklentinin çok altında kaldık. Kötü bir gidişat var. Bunun farkındayız” şeklinde konuştu. Yalçın, takımın mücadeleci ruhunu kaybettiğinin altını çizerken, “Futbol, mücadele sahada! Çok isimlere takılmamak lazım” dedi. Beşiktaş’ın, daha sağlam ve rakibi oynatmayan bir ekip olması gerektiğini ifade etti. Yalçın, “Bugün gelinen noktada beklentinin çok altında bir oyun, istek, arzu, mücadele, savaşma! Bu şekilde olmaz! Biz bunu değiştirmek için çok mücadele edeceğiz” şeklinde devam etti.

KÖTÜ GÖRÜNÜM

Transfer dönemine de değinen Yalçın, “Kenar oyuncumuz yok! Bir tane var, o da sakat. Kimseden gizlemeye gerek yok” ifadesini kullandı. Takımın eksiklerini gidermek için çalışacaklarını belirten Yalçın, “1-2 tane kenar, belki merkez orta saha… 1-2 oyuncu bizi ne kadar değiştirir? Önümüzde süre var, tabii ki çalışacağız. Görünen tabloda işimiz çok kolay değil!” dedi. Yalçın, gelecekteki değişikliklerle birlikte daha iyi bir sonuç elde etmeyi umduğunu belirtti.