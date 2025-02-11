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Spor

Alanyaspor Panathinaikos’tan Sporar’ı Transfer Etti

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ALANYASPOR TRANSFERLERİNE DEVAM EDİYOR

Alanyaspor, Panathinaikos’tan gerçekleştirdiği yeni transferle kadrosunu güçlendiriyor. Kısa bir zaman önce yeşil-beyazlı ekibin Hollandalı orta saha oyuncusu Tonny Vilhena’yı kiralık olarak almasının ardından, bu kez Sloven forvet Andraz Sporar’ı bonservisiyle kadrosuna dahil etti.

PANATHINAIKOS’TAN SLAVEN FORVET İMZASI

Alanyaspor’un resmi açıklamasında, “Kulübümüz, Panathinaikos’tan Sloven forvet Andraz Sporar ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı” ifadelerine yer verildi. Bu transfer, Alanyaspor’un oyun gücünü artırmayı hedeflediğini gösteriyor.

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