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“Alaska’ya Bisikletle Giden Oğul Aranıyor”

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ANNESİ YARDIM BEKLİYOR

Almanya’nın Berlin şehrinde yaşayan 80 yaşındaki Nevriye Güvenç, 3 yıl önce “Alaska’ya bisiklet turuna gidiyorum” diyerek evden ayrılan oğlunu bulmak amacıyla Berlin, Alaska ve Bursa arasında sürekli seyahat ediyor. Oğlunun geri dönmemesi üzerine Türk yetkililerden yardım talep eden Güvenç, kaybolan evladının izini sürmeyi sürdürüyor.

KAYIP OĞUL İÇİN YARDIM İSTİYOR

Nevriye Güvenç, sanal ortamda ve ilgili makamlara başvurarak oğlunun bulunması için gereken tüm adımları atmaya çalışıyor. Bu süreçte ailesiyle ve dostlarıyla irtibatını koparmış olan oğlunun bulunması, gelişen olaylarla birlikte daha da zorlaşıyor. Oğlunu arayışında yetkililerin daha fazla destek vermesini uman Güvenç, devletin bu konuda gereken her türlü yardımı sağlaması gerektiğini savunuyor.

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