Alaska Zirvesi: Ateşkes Ve Anlaşma Yok

Alaska Zirvesi sona erdi ve ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i bir araya getiren bu zirve, uluslararası basında geniş yankı buldu. Amerikan New York Times gazetesi, “Trump, Putin’e kırmızı halı serdi, yine de bir barış anlaşmasına varamadı.” başlığını tercih etti. Gazete, ABD Başkanı’nın Nobel Barış Ödülü için barış arayışında önemli mesafe kat ettiğini belirtti. “Kırmızı halı ve uçakların sergilenmesinin ardından zirveden Putin ile yeniden görüşme dışında eli boş ayrıldı” değerlendirmesi yapıldı.

Zirve Erken Sonlandırıldı

Washington Post gazetesi ise, Trump ve Putin’in anlaşmaya varamaması üzerine zirveyi erken sonlandırdıklarını ve yemek planını iptal ettiklerini aktardı. İki liderin basın toplantısında soru almaması dikkat çekici bir detay olarak öne çıktı.

Putin’e Gösterilen İhtişam

ABD Başkanı’nın Rus lider için düzenlediği karşılama töreninin ardından gazete, bu durumu analiz eden uzun bir yazı paylaştı. “Putin için güzel bir gündü çünkü kendi halkına dünyanın en güçlü adamı tarafından bir soylu gibi karşılandığını gösterme fırsatı buldu” ifadesine yer verildi.

Baskın Manşetler

İngiliz The Telegraph gazetesi, görüşme için “Putin ve Trump Ukrayna’da barış için anlaşma sağlayamadı” başlığını kullandı. ABD Başkanı’ndan alıntı yapan gazete, “Görüşme başarılıydı ancak anlaşma olmadı” ifadelerine yer verdi. Yine bir başka İngiliz yayını Independent, ABD Başkanı Donald Trump’ın zirvenin ardından basın toplantısındaki açıklamasını manşetinde “Anlaşma yapılana kadar anlaşma yapılmış sayılmaz.” şeklinde aktardı. İki liderin savaş konusunda hemfikir olduğu fakat ateşkes için ortak bir noktada buluşamadıkları ifade edildi.

Ateşkes Sorunsalı

BBC ise zirvenin sonucunu “Ateşkes yok, anlaşma yok.” şeklinde özetledi. Haberde zirvenin Trump, Putin ve Ukrayna için ne anlama geldiği sorgulandı. Analiz, zirvenin Trump’ın anlaşma getiren profilini zedelediği yorumunu içeriyor. “Kendisini barış elçisi ve anlaşmacı olarak tanıtmayı seven Trump’ın Alaska’dan ikisini de almadan ayrıldığı anlaşılıyor.” denildi.

ABD Başkanı daha önce yaptığı açıklamada zirvedeki başarısızlık oranını yüzde 25 olarak tespit etmişti. BBC’nin haberinde bu olasılığın gerçekleştiği belirtilerek, “Anlaşma sağlanamaması Trump’ın iç ve dış siyasette prestijine zarar verecektir.” ifadesi yer aldı.