Alaska Zirvesi: Ateşkes Ve Anlaşma Yok

Alaska Zirvesi sona erdi ve uluslararası basında geniş yankı buldu. Zirvede, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin buluştu. Amerikan New York Times gazetesi, “Trump, Putin’e kırmızı halı serdi, yine de bir barış anlaşmasına varamadı.” başlığını atarak, Trump’ın Nobel Barış Ödülü için uzun bir yol kat ettiğini vurguladı. Gazete, “Kırmızı halı ve uçakların sergilenmesinin ardından zirveden Putin ile yeniden görüşme dışında eli boş ayrıldı” şeklinde bir değerlendirme yaptı.

ZİRVEDE MENÜ İPTALİ

Washington Post gazetesi, Trump ve Putin’in anlaşmaya ulaşamaması sonrası yemek planını iptal ederek zirveyi erken sonlandırdığını yazdı. İki liderin basın toplantısının ardından soru almaması ise dikkat çekti.

ABD Başkanı’nın Rus lider için düzenlediği karşılama seremonisi üzerine uzun bir analiz sunan gazete, “Putin için güzel bir gündü çünkü kendi halkına dünyanın en güçlü adamı tarafından bir soylu gibi karşılandığını gösterme fırsatı buldu” yorumuna yer verdi.

ANLAŞMA YOK

İngiliz The Telegraph gazetesi, görüşme sonucunu “Putin ve Trump Ukrayna’da barış için anlaşma sağlayamadı” başlığıyla duyurdu. ABD Başkanı’ndan alıntı yaparak, “Görüşme başarılıydı ancak anlaşma olmadı” ifadelerine yer verdi. Bir diğer İngiliz gazetesi Independent, Trump’ın basın toplantısında “Anlaşma yapılana kadar anlaşma yapılmış sayılmaz.” şeklindeki ifadesini manşetine taşıdı. Liderlerin savaş konusunda hemfikir olduklarını fakat ateşkes için ortak bir zemin bulamadıklarını aktardı.

Ateşkes VE ANLAŞMA YOK

BBC ise “Ateşkes yok, anlaşma yok.” başlığını kullandı ve zirvenin Trump, Putin ve Ukrayna için ne anlama geleceğini sorguladı. Analizde, zirvenin Trump’ın anlaşma sağlayan imajını zedelediğine dikkat çekildi. “Kendisini barış elçisi ve anlaşmacı olarak tanıtmayı seven Trump’ın Alaska’dan ikisini de almadan ayrıldığı anlaşılıyor.” ifadeleri paylaşıldı.

ABD Başkanı daha önce zirvedeki başarısızlık oranını yüzde 25 olarak belirtmişti. BBC’nin haberinde, anlaşma sağlanamaması durumunun Trump’ın iç ve dış siyasette prestijine zarar vereceği ifade edildi.