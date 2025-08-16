Alaska Zirvesi: Kırmızı Halı, Belirsizlik, Putin

ALASKA ZİRVESİ: TARİHİ BULUŞMA

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yedi yıl aradan sonra ilk kez bir araya geldi. Bu zirve, Ukrayna savaşında barış için önemli bir adım olarak değerlendirildi. Ancak, üç saate yakın süren buluşma ne bir ateşkes sağladı ne de belirgin bir sonuç ortaya koydu. Aksine, bu görüşme birçok soru işareti bıraktı. İşte Alaska zirvesinin öne çıkan detayları…

KIRMIZI HALIYLA KARŞILAMA

Putin’in Alaska’ya inişi, Batı’da alışılmışın dışında bir karşılamaya dönüştü. Anchorage’daki Joint Base Elmendorf-Richardson askeri üssünde kırmızı halı serildi, Trump Putin’i alkışlarla karşıladı ve iki lider uzun bir tokalaşma gerçekleştirdi. Putin, kendi makam aracını bırakıp Trump’ın zırhlı limuzinine bindi. ABD savaş uçaklarının selamlama uçuşu ve askerlerin halı sermesi görüntüleri sosyal medyada hızla yayıldı. Kremlin, bu karelerle birlikte son üç yıldır dile getirilen “Rusya’nın izolasyonu” söylemlerine karşı bir propaganda zaferi kazandı. Rusya Dışişleri Sözcüsü Zaharova, Telegram üzerinden “Üç yıldır izolasyondan bahsediyorlardı, bugün ABD’de kırmızı halıyla karşılanan Putin’i gördüler” açıklamasında bulundu.

SORULARA KAÇAMAK CEVAPLAR

Rusya’daki kontrol altındaki medya ortamında alışık olan Putin, Alaska’ya indikten hemen sonra alışılmadık sorularla karşılaştı. Bir gazetecinin “Sivilleri öldürmeyi bırakacak mısınız?” sorusunu yanıtlamayarak sadece gülümsedi. Zirve bitiminde basın toplantısı beklenirken, liderler yalnızca kısa açıklamalar yaparak soru kabul etmedi.

TRUMP’IN BELİRSİZ MESAJLARI

Trump ise beklenenden kısa bir konuşma yaptı ve konuşmasında Ukrayna’ya doğrudan değinmedi. ABD Başkanı, “Büyük ilerleme kaydettik, çok verimli geçti” dedi ama detay vermedi. Çok verimli bir toplantı olduğunu vurgulayan Trump, “Birçok noktada anlaştık” iddiasında bulundu. Ukrayna’da “haftada 5-6 bin kişinin öldüğünü” belirterek “Ateşkes için çok iyi bir şansımız var” dedi. Ancak “Bir anlaşmaya varılmadı ama ulaşılabilir” ifadeleri, belirsizliği artırdı.

TİCARET VE İŞBİRLİĞİ ÖNE ÇIKTI

Başlangıçta yalnızca ateşkesin konuşulacağı belirtilmişken, Putin açıklamalarında teknoloji, yüksek teknoloji ürünleri, uzay araştırmaları ve özellikle Arktik bölgesinde ABD ile işbirliği olasılıklarına değindi. Uzmanlar, bu durumun Rusya’nın daha önce gündeme getirdiği nadir toprak elementleri ve enerji kaynakları konusunu yeniden gündeme taşıdığını gösteriyor.

MUHTEMEL MOSKOVA ZİRVESİ

Zirveden somut bir barış planı çıkmadı. Ne bir ateşkes duyuruldu ne de Zelenski’nin katılımıyla üçlü bir görüşme tarihi belirlendi. Ancak Trump ve Putin, bir sonraki buluşmaya dair ipuçları verdi. Putin, İngilizce olarak Trump’a “Next time in Moscow” dedi. Trump da “Bana biraz eleştiri gelir ama mümkün olabilir” yanıtını verdi. Zirvenin ardından Trump, Fox News’a yaptığı değerlendirmede görüşmeyi “10 üzerinden 10” şeklinde tanımladı.

SONUÇ: GÖSTERİLER ARTTI, BARİŞ AZALDI

Alaska’daki buluşma, Ukrayna için bir barış anlaşması sağlamadı. Ama diplomatik sahnede Putin’i yeniden önemli bir figura dönüştürdü. Trump ise süreci devam ettirme mesajı verip detayları belirsiz bıraktı. Zirvenin akılda kalan en belirgin sonucu, kırmızı halıyla karşılanan Putin’in ABD’de “meşru” bir muhatap olarak görünmesiydi.