Alaska Zirvesi: Kırmızı Halı, Belirsizlik ve Putin

KIRMIZI HALIYLA DÖNÜŞ

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 7 yıl aradan sonra ilk kez bir araya geldi. Bu buluşma, Ukrayna savaşında barışa yönelik önemli bir adım olarak ifade edildi. Ancak yaklaşık üç saat süren zirve, ne bir ateşkes sağladı ne de kesin bir sonuç elde edildi. Aksine, birçok soru işareti bırakıldı. Türkiye’nin Alaska düzlemindeki bu buluşmada yaşananlar dikkat çekici oldu.

ALASKA ZİRVESİ’NDEKİ GÖRÜNTÜLER

Putin’in Alaska’ya inişi, Batı’da nadir görülen bir karşılama sahnesi yarattı. Anchorage’daki Joint Base Elmendorf-Richardson askeri üssünde kırmızı halı serildi, Trump Putin’i alkışlarla karşıladı ve iki lider uzun süre tokalaştı. Putin, kendi makam aracını bırakarak Trump’ın zırhlı limuzinine bindi. ABD savaş uçaklarının selamlama yapması ve askerlerin halı serme görüntüleri sosyal medyada hızla yayılarak, Kremlin’in son üç yıldır söylenen “Rusya’nın izolasyonu” iddialarına karşı bir propaganda zaferi haline geldi. Rusya Dışişleri Sözcüsü Zaharova, Telegram üzerinden “Üç yıldır izolasyondan söz ediliyordu, bugün ABD’de kırmızı halıyla karşılanan Putin’i gördüler” ifadeleriyle övündü.

ZOR SORULAR VE KAÇAMAK CEVAPLAR

Putin, Alaska’ya indikten hemen sonra alışılmadık sorularla karşılaştı. Bir gazetecinin “Sivilleri öldürmeyi bırakacak mısınız?” sorusuna yanıt vermedi, sadece gülümsedi. Zirve sona erdikten sonra yapılması beklenen basın toplantısı yerini kısa açıklamalara bıraktı ve liderler soru almadı.

TRUMP’IN BELIRSIZLIĞI VE AÇIKLAMALARI

Trump, beklenenden kısa bir konuşma yaparak Ukrayna’dan kesin bir şekilde söz etmedi. ABD Başkanı, “Büyük ilerleme kaydettik, çok verimli geçti” dedi ancak ayrıntı vermedi. Toplantının çok verimli olduğunu belirten Trump, “birçok noktada anlaştıklarını” ileri sürdü. Ukrayna’da “haftada 5-6 bin kişinin öldüğünü” belirterek “ateşkes için çok iyi bir şansımız var” açıklamasında bulundu. “Bir anlaşmaya varılmadı ama ulaşılabilir” sözleri, belirsizliği artırdı.

TİCARET VE İŞ BİRLİĞİ ÜZERİNE VURGU

İlk olarak sadece ateşkes konusunun gündeme geleceği belirtilmişti. Ancak Putin, açıklamalarında teknoloji, yüksek teknoloji ürünleri, uzay araştırmaları ve özellikle Arktik bölgesindeki işbirliği fırsatlarına dikkat çekti. Uzmanlara göre bu durum, Rusya’nın daha önce gündeme getirdiği nadir toprak elementleri ve enerji kaynakları konusunu yeniden masaya sürdüğünü gösteriyor.

SONRAKİ BÜYÜK BULUŞMA MOSKOVA’DA MI?

Zirveden somut bir barış planı çıkmadı. Ne bir ateşkes duyuruldu ne de Zelenski’nin katılımıyla üçlü görüşme tarihi belirlendi. Yine de Trump ve Putin, bir sonraki görüşme için yeşil ışık yaktı. Putin, İngilizce bir şekilde Trump’a “Next time in Moscow” dedi. Trump da “Bana biraz eleştiri gelir ama mümkün olabilir” diyerek yanıtladı. Zirvenin ardından Fox News’a değerlendirmede bulunan Trump, görüşmeyi “10 üzerinden 10” şeklinde nitelendirdi.

SONUÇ: DAHA ÇOK GÖSTERİ, DAHA AZ BARIŞ

Alaska’daki bu buluşma, Ukrayna için bir barış anlaşması getirmedi. Ancak diplomatik düzlemde Putin’i yeniden bir merkez figür haline getirdi. Trump, süreci sürdürme mesajı vererek detayları belirsiz bıraktı. Zirvenin akılda kalan en net sonucu, kırmızı halıyla karşılanan Putin’in ABD’de yeniden “meşru” bir muhatap olarak görüntü vermesi oldu.