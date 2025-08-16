Alaska Zirvesi: Kırmızı Halı, Soru İşaretleri

KIRMIZI HALIYLA ZİRVEYE DÖNÜŞ

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 7 yıl aradan sonra bir araya geldi. Bu buluşma, Ukrayna savaşında barışa yönelik önemli bir adım olarak değerlendirildi. Ancak yaklaşık üç saat süren görüşme, beklenen ateşkesi sağlamadı ve net sonuçlar vermedi. Aksine, birçok soru işareti bıraktı. Alaska zirvesinin detayları dikkat çekti.

KABUL TÖRENİ VE PROPAGANDA ZAFERİ

Putin’in Alaska’ya inişi, Batı’da alışılmadık bir kabul sahnesine dönüştü. Anchorage’daki Joint Base Elmendorf-Richardson askeri üssünde kırmızı halı serildi. Trump, Putin’i alkışlarla karşıladı ve iki lider uzun süre tokalaştı. Hatta Putin, kendi aracını bırakarak Trump’ın zırhlı limuzinine bindi. ABD savaş uçaklarının selamlama uçuşu ve askerlerin halı sermesi görüntüleri sosyal medyada hızla yayıldı. Kremlin, bu sahneyi “Rusya’nın izolasyonu” söylemlerine karşı bir propaganda zaferi olarak değerlendirdi. Rusya Dışişleri Sözcüsü Zaharova, “Üç yıldır izolasyondan bahsediyorlardı, bugün ABD’de kırmızı halıyla karşılanan Putin’i gördüler” ifadesiyle durumu özetledi.

Rusya’nın kontrolündeki medyaya alışkın olan Putin, Alaska’ya inişinin ardından alışılmadık sorularla karşılaştı. Bir gazeteci, “Sivilleri öldürmeyi bırakacak mısınız?” şeklindeki soruya gülümseyerek yanıt vermedi. Zirve sonrası basın toplantısı beklenirken, liderler yalnızca kısa açıklamalar yaptı ve soru kabul etmedi.

YETERSİZ AÇIKLAMALAR VE BELİRSİZ BİR GELECEK

Trump, beklenenden kısa bir konuşma yaptı ve Ukrayna konusuna doğrudan değinmedi. “Büyük ilerleme kaydettik, çok verimli geçti” diyen Trump, ayrıntı vermekten kaçındı. “Çok verimli bir toplantı olduğunu” vurgularken, “birçok noktada anlaştıklarını” belirtti. Ukrayna’da “haftada 5-6 bin kişinin öldüğünü” söyleyerek “ateşkes için çok iyi bir şansımız var” dedi. Ancak “bir anlaşmaya varılmadı ama ulaşılabilir” sözleri belirsizliği artırdı.

TİCARET VE İŞ BİRLİĞİNE YENİ VURGU

Zirvede başlangıçta sadece ateşkesin konuşulacağı ifade edilmişti. Ancak Putin, açıklamalarında teknoloji, yüksek teknoloji ürünleri, uzay araştırmaları ve özellikle Arktik bölgesinde ABD ile işbirliği imkanlarına dikkat çekti. Uzmanlara göre, bu durum Rusya’nın nadir toprak elementleri ve enerji kaynakları kartını yeniden masaya koyduğunu gösteriyor.

SONRAKİ GÖRÜŞME MOSKOVA’DA MI OLACAK?

Zirveden somut bir barış planı ortaya çıkmadı. Ne bir ateşkes duyuruldu ne de Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski’nin katılımıyla bir üçlü görüşme tarihi açıklandı. Buna rağmen Trump ve Putin bir sonraki buluşmaya dair işaretler verdi. Putin, İngilizce olarak Trump’a “Next time in Moscow” dedi. Trump da “Bana biraz eleştiri gelir ama mümkün olabilir” yanıtını verdi. Zirvenin ardından Fox News’a yaptığı değerlendirmede görüşmeyi “10 üzerinden 10” olarak nitelendirdi.

ALASKA ZİRVESİNİN DEĞERLENDİRMESİ

Alaska’daki bu buluşma, Ukrayna için bir barış anlaşması getirmedi. Ancak Putin’i diplomatik sahnelerde yeniden öne çıkardı. Trump ise süreci devam ettirme mesajı verip detayları belirsiz bıraktı. Zirvenin en net sonucu, kırmızı halıyla karşılanan Putin’in ABD’de yeniden “meşru” bir muhatap olarak görüntü vermesi oldu.