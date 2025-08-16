Alaska Zirvesi: Kırmızı Halı, Sorular Var

KONUŞMALARDAKİ BELİRSİZLİKLER

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 7 yıl aradan sonra bir araya geldi. Bu buluşma, Ukrayna savaşında barışa doğru atılan önemli bir adım olarak değerlendirildi. Ancak yaklaşık üç saat süren bu zirve, ne bir ateşkes getirdi ne de net bir sonuç ortaya koydu. Aksine, geride birçok soru işareti bıraktı. İşte Alaska zirvesinin detayları…

PUTİN’İN ALASKA’DA YAPTIĞI GÖSTERİ

Putin’in Alaska’ya inişi, Batı ülkelerinde alışık olunmayan bir karşılama sahnesi sundu. Anchorage’deki Joint Base Elmendorf-Richardson askeri üssünde kırmızı halı serildi. Trump, Putin’i alkışlarla karşıladı ve iki lider uzun bir tokalaşma gerçekleştirdi. Putin, kendi makam aracını bırakarak Trump’ın zırhlı limuzinine bindi. Ayrıca, ABD savaş uçaklarının selamlama uçuşu ve askerlerin halı sermesi görüntüleri sosyal medyada hızla yayıldı. Kremlin için bu sahne, son üç yıldır dile getirilen “Rusya’nın izolasyonu” iddialarına karşı bir propaganda başarısı oldu. Rusya Dışişleri Sözcüsü Zaharova, “Üç yıldır izolasyondan bahsediyorlardı, bugün ABD’de kırmızı halıyla karşılanan Putin’i gördüler” ifadeleriyle bu durumu öne çıkardı.

ZİRVEDE KONUŞULANLAR

Putin, Alaska’ya iner inmez alışık olmadığı sorularla karşılaştı. Bir gazetecinin, “Sivilleri öldürmeyi bırakacak mısınız?” şeklindeki sorusuna yanıt vermek yerine sadece gülümsedi. Zirve sonrası yapıldığı beklenen basın toplantısı ise gerçekleşmedi, liderler yalnızca kısa açıklamalar yaptı ve soruları yanıtlamadı.

Trump da beklenenden kısa bir konuşma yaparak Ukrayna hakkında doğrudan bir ifade kullanmadı. “Büyük ilerleme kaydettik, çok verimli geçti” diyerek ayrıntı paylaşmadı. Toplantının verimli olduğunu vurgulayan Trump, “birçok noktada anlaştıklarını” dile getirdi. Ukrayna’da “haftada 5-6 bin kişinin öldüğünü” belirterek ise “ateşkes için çok iyi bir şansımız var” dedi. “Bir anlaşmaya varılmadı ama ulaşılabilir” şeklindeki ifadesi, belirsizliği artırdı.

TİCARET ÜZERİNDEKİ VURGULAR

Başlangıçta sadece ateşkes konuşulması bekleniyordu. Ancak Putin, açıklamalarında teknoloji, yüksek teknoloji ürünleri, uzay araştırmaları ve özellikle Arktik bölgesinde ABD ile işbirliği imkanlarını vurguladı. Uzmanlar, bu durumun Rusya’nın nadir toprak elementleri ve enerji kaynakları konusunu yeniden gündeme getirdiğini gösterdiğini belirtiyor.

GELECEK PLANI: MOSKOVA MI?

Zirveden somut bir barış planı çıkmadı. Ne bir ateşkes açıklandı ne de Zelenski’nin katılımıyla üçlü görüşme tarihi belirlendi. Yine de Trump ve Putin, bir sonraki buluşmalarına dair sinyaller verdi. Putin, İngilizce olarak Trump’a dönüp “Next time in Moscow” dedi. Trump ise, “Bana biraz eleştiri gelir ama mümkün olabilir” şeklinde yanıt verdi. Zirvenin ardından Trump, görüşmeyi “10 üzerinden 10” şeklinde değerlendirdi.

SONUÇ: GÖSTERİLER VE BARIŞ ARASINDAKİ DENGESİZLİK

Alaska’daki buluşma, Ukrayna için barış anlaşması getirmedi. Ancak Putin’i diplomatik arenada yeniden merkez figür haline getirdi. Trump, süreci sürdürme mesajı verirken detayları belirsiz bıraktı. Zirvenin en belirgin sonucu, Putin’in ABD’de kırmızı halıyla karşılanarak “meşru” bir muhatap olarak algılanması oldu.