Alaska Zirvesi: Kırmızı Halı ve Belirsizlik

GÖRÜŞMEDETAYLARI

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 7 yıl aradan sonra ilk defa bir araya geldi. Bu toplantı, Ukrayna savaşı bağlamında barışa yönelik önemli bir adım olarak değerlendirildi. Ancak yaklaşık üç saat süren buluşma, ne bir ateşkes sağladı ne de belirgin sonuçlar ortaya koydu. Bunun yerine, birçok soru işareti oluşturdu. İşte Alaska zirvesinin detayları…

PUTİN’İN ALASKA’YA GÖRÜCÜSÜ

Putin’in Alaska’daki gelişi, Batı’da alışılmadık bir karşılama sahnesine dönüştü. Anchorage’daki Joint Base Elmendorf-Richardson askeri üssünde kırmızı halı serilmesiyle, Trump tarafından karşılandı. İki lider uzun bir tokalaşmanın ardından Putin, kendi aracını bırakıp Trump’ın zırhlı limuzinine bindi. ABD savaş uçaklarının selamlama uçuşu ve askeri personelin halı açma anları sosyal medya üzerinde hızla yayıldı. Bu sahne, Kremlin için son üç yıldır sürekli dillendirilen “Rusya’nın izolasyonu” iddialarına karşı bir propaganda zaferi oldu. Rusya Dışişleri Sözcüsü Zaharova, Telegram platformunda “Üç yıldır izolasyondan bahsediyorlar, bugün ABD’de kırmızı halıyla karşılanan Putin’i gördüler” sözleriyle durumu övgüyle ifade etti.

SAKAL ANDIKLARIMIZ VE KAÇINILAN YANITLAR

Alaska’ya inen Putin, Rusya’da alışık olduğu kontrollü medya atmosferinin dışındaki sorularla karşılaştı. Bir muhabirin “Sivilleri öldürmeyi bırakacak mısınız?” sorusuna kayıtsız kalan Putin sadece gülümsedi. Zirve finalinde basın toplantısı beklenirken liderler, sadece kısa bildirilerle yetinerek soruları yanıtlamaktan kaçındı.

TRUMP’IN BELİRSİZ BİRİKİMİ

Trump, beklenenden kısa bir konuşma gerçekleştirdi ve Ukrayna ile ilgili açık bir referansta bulunmadı. ABD Başkanı, “Büyük ilerleme kaydettik, çok verimli geçti” ifadelerini kullandı fakat detay vermekten kaçındı. Çok verimli bir toplantı olduğuna dair vurgularda bulunan Trump, “birçok noktada anlaşmaların yapıldığını” belirtti. Ukrayna’daki ölümlerin “haftada 5-6 bin kişinin öldüğünü” ifade eden Trump, “ateşkes için çok iyi bir şansımız var” dedi. “Bir anlaşmaya varılmadı ama ulaşılabilir” sözü, belirsizliği artırdı.

İŞBİRLİĞİ VURGUSU VE GELECEK HAZIRLIĞI

İlk başta yalnızca ateşkes konusunun gündeme geleceği konuşuluyordu. Ancak Putin, açıklamalarında teknoloji, yüksek teknolojik ürünler, uzay araştırmaları ve özellikle Arktik bölgesindeki işbirliğine dikkat çekti. Uzmanlar, bunun Rusya’nın daha önce de dile getirdiği nadir toprak elementleri ve enerji kaynakları kartını yeniden masaya koymaya çalıştığını belirtti.

İLERİDE MOSKOVA’DA BULUŞMA OLACAK MI?

Zirveden somut bir barış planı çıkmadı. Ne bir ateşkes ilan edildi ne de Zelenski’nin katılımıyla bir üçlü toplantı tarihi belirlendi. Ancak Trump ve Putin, bir sonraki buluşma sinyalini verdi. Putin, İngilizce olarak Trump’a, “Next time in Moscow” dedi. Trump da “Bana biraz eleştiri gelir ama mümkün olabilir” diye yanıtladı. Zirvenin ardından Fox News’a değerlendirmede bulunan Trump, görüşmeyi “10 üzerinden 10” şeklinde tanımladı.

GENEL DEĞERLENDİRME

Alaska’daki buluşma, Ukrayna konusunda bir barış anlaşması getirmedi. Fakat Putin’in diplomatik arenada yeniden merkezi bir figür haline gelmesini sağladı. Trump ise sürecin devamı konusunda mesaj verirken detayları belirsiz bıraktı. Zirveden akılda kalan en belirgin iz, kırmızı halıyla karşılanan Putin’in ABD’de yeniden “meşru” bir muhatap olarak görünmesi oldu.