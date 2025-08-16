Alaska Zirvesi: Kırmızı Halı ve Sorular

PUTİN’İN ALASKA ZİRVESİNE DÖNÜŞ

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yedi yıl aradan sonra bir araya geldi. Bu buluşma, Ukrayna savaşında barışa yönelik atılan hayati bir adım olarak nitelendirildi. Ancak yaklaşık üç saat süren zirvenin sonuçları tatmin edici olmadı, aksine birçok soru işareti bıraktı. İşte Alaska zirvesinin öne çıkan detayları…

KIRMIZI HALIYLA KABUL

Putin’in Alaska’ya inişi, Batı’nın son dönemde görmediği bir karşılama sahnesine dönüştü. Anchorage’daki Joint Base Elmendorf-Richardson askeri üssünde kırmızı halı serildi. Trump, Putin’i alkışlarla karşıladı ve iki lider uzun bir süre tokalaştı. Hatta Putin, kendi aracını bırakıp Trump’ın zırhlı limuzinine bindi. ABD savaş uçaklarının selamlama uçuşu ve askerlerin halı sermesi, sosyal medyada hızla yayıldı. Bu görüntü, Kremlin için “Rusya’nın izolasyonu” anlatısına karşı bir propaganda zaferi oldu. Rusya Dışişleri Sözcüsü Zaharova, Telegram üzerinden “Üç yıldır izolasyondan bahsediyorlardı, bugün ABD’de kırmızı halıyla karşılanan Putin’i gördüler” dedi.

ZOR SORULARLA YÜZYÜZE KALDI

Rusya’daki kontrollü medya ortamına alışkın olan Putin, Alaska’ya indikten hemen sonra alışılmadık sorularla karşılaştı. Bir gazetecinin “Sivilleri öldürmeyi bırakacak mısınız?” sorusuna yanıt vermedi ve sadece gülümsedi. Zirve sonunda basın toplantısı beklenirken, liderler sadece kısa açıklamalarda bulundu ve soru almadı.

TRUMP’IN BELİRSİZ SÖYLEMLERİ

Trump, beklenenden kısa bir konuşma yaptı ve Ukrayna’dan doğrudan hiç bahsetmedi. ABD Başkanı, “Büyük ilerleme kaydettik, çok verimli geçti” açıklamasını yaptı ancak detay vermedi. Toplantının çok verimli olduğunu belirten Trump, “birçok noktada anlaştıklarını” öne sürdü. Ukrayna’da “haftada 5-6 bin kişinin öldüğünü” ifade ederek “ateşkes için çok iyi bir şansımız var” dedi. “Bir anlaşmaya varılmadı ama ulaşılabilir” şeklindeki ifadeleri, belirsizliği daha da artırdı.

TİCARET VE İŞBİRLİĞİ TEMASI

Başlangıçta sadece ateşkesin konuşulacağı belirtilmişti. Ancak Putin, açıklamalarında teknoloji, yüksek teknoloji ürünleri, uzay araştırmaları ve özellikle Arktik bölgesinde ABD ile işbirliği olanaklarına dikkat çekti. Uzmanlara göre bu durum, Rusya’nın daha önce gündeme taşıdığı nadir toprak elementleri ve enerji kaynakları kartını yeniden masaya koyduğunu gösteriyor.

BİR SONRAKİ GÖRÜŞME MOSKOVA’DA MI?

Zirveden somut bir barış planı çıkmadı. Ne bir ateşkes duyuruldu ne de Zelenski’nin katılımıyla bir üçlü görüşme tarihi belirlendi. Buna rağmen Trump ve Putin, bir sonraki buluşmalarına işaret etti. Putin, İngilizce olarak Trump’a dönüp “Next time in Moscow” dedi. Trump ise, “Bana biraz eleştiri gelir ama mümkün olabilir” yanıtını verdi. Zirvenin ardından Fox News’a yaptığı değerlendirmede, bu görüşmeyi “10 üzerinden 10” olarak nitelendirdi.

SONUÇ: GÖSTERİ, AMA BARIŞ YETERSİZ

Alaska’daki bu buluşma, Ukrayna için bir barış anlaşması getirmedi. Bununla birlikte, Putin’i diplomatik sahnede yeniden merkezi bir figür haline getirdi. Trump ise süreci sürdürme mesajını vererek, detayları belirsiz bıraktı. Zirvenin en net sonucu, kırmızı halıyla karşılanan Putin’in ABD’de yeniden “meşru” bir muhatap olarak görüntü vermesi oldu.