Alaska Zirvesi Öncesi Tehdit Var!

Trump, Alaska’daki Putin Görüşmesi Hakkında Açıklamalar Yaptı

ABD Başkanı Donald Trump, 15 Ağustos’ta Alaska’da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile düzenleyeceği görüşmeye dair önemli açıklamalar yaptı. Trump, Putin’in bu cuma savaşın durdurulması konusunda olumlu bir yaklaşım sergilememesi durumunda ağır sonuçlarla karşılaşabileceğini ifade etti.

İLK GÖRÜŞME OLUMLU GEÇERSE İKİNCİSİ OLACAK

Trump, ilk görüşmede tatmin edici yanıtlar alamazsa ikinci görüşmenin yapılmayacağını belirtti. İlk görüşmenin olumlu geçmesi halinde, ikinci aşamada Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky ile Putin arasında bir toplantı gerçekleştirileceğini ve bu görüşmede kendisinin de yer alacağını kaydetti. Trump, Zelensky ve Avrupa liderleriyle gerçekleştirdiği görüşmeyi “10 üzerinden 10” olarak değerlendirdi ve oldukça dostane bir ortamda geçtiğini aktardı.

ZELENSKY’DEN PUTİN’E BLÖF ELEŞTİRİSİ

Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky, Trump ile gerçekleştirdiği görüşmede Putin’in blöf yaptığını ifade etti. Trump, Zelensky’nin bu değerlendirmesini destekleyerek aşırı medya eleştirilerinden de bahsetti.

TRUMP’TAN MEDYAYA ELEŞTİRİ

Trump, medya yaklaşımını eleştirerek Truth Social üzerinden “Putin ile yapacağım görüşme hakkında medya çok haksız davranıyor” diye belirtti. Eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’un, görüşmenin ABD’de gerçekleşmesine karşın “Putin zaten kazandı” şeklindeki açıklamasını hatırlatarak, sahte haberlerin medyada yaygın olduğunu söyledi. Medya organlarının yorumlarını “sürekli işten çıkarılmış kaybedenler” ve “aptal insanlar” şeklinde nitelendirdi.

MEDYADA OLUMSUZ YORUMLAR VE AVRUPALI LİDERLERLE GÖRÜŞMELER

Trump, Rusya ile olası anlaşmaların medyada olumsuz bir şekilde temsil edileceğini ve bu kişilerin “hasta” ve “dürüst olmayan” olduklarını belirtti. Ayrıca, bu kişilerin muhtemelen kendi ülkelerine karşı menfi hisler beslediklerini vurguladı. Trump, yakın zamanda Avrupalı liderlerle bir araya geleceğini ve onların anlaşma yapılmasını isteyen kişiler olduğunu kaydetti.

Başkan Yardımcısı JD Vance’in, 9 Ağustos’ta İngiltere’de Ukraynalı ve Avrupalı yetkililerle bir araya gelerek, Trump ve Putin görüşmesi öncesinde ortak zemin belirlemek amacıyla çabalarını sürdürdüğü iddia edildi. Yetkililer, Putin’in Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile 6 Ağustos’ta Ukrayna konusundaki görüşmesinin ardından Trump’ın Zelensky ve bazı Avrupalı liderlerle telefon görüşmeleri gerçekleştirdiğini aktardı. Trump ve Putin’in 15 Ağustos’ta Alaska’da Ukrayna konusunu ele alması bekleniyor.