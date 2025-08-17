Alaska Zirvesi: Putin’in Gelişi, Belirsizlik Başladı

ABD-RUSYA GÖRÜŞMESİ: ALASKA ZİRVESİ

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yedi yıl aradan sonra ilk defa bir araya geldi. Bu buluşma, birçok yorumcu tarafından Ukrayna savaşında barışa yönelik önemli bir adım olarak değerlendirildi. Ancak üç saat sonrası zirveden somut bir ateşkes ya da net bir sonuç çıkmadı, bu durum daha çok belirsizlik yarattı. İşte bu tarihi zirvenin detayları…

KIRMIZI HALIYLA GÜÇLÜ BAŞLANGIÇ

Putin’in Alaska’ya inişi, Batı’da alışılmadık bir merasimle karşılandı. Anchorage şehrindeki Joint Base Elmendorf-Richardson askeri üssünde kırmızı halı serildi ve Trump, Putin’i büyük bir coşkuyla karşıladı. İki lider gözle görülür bir dostlukla uzun süre tokalaştı, Putin kendi aracını bırakıp Trump’ın zırhlı limuzinine bindi. ABD savaş uçaklarının selamlama uçuşları ve askerlerin halı sermesi görüntüleri sosyal medyada hızla yayıldı. Kremlin, bu görüntüyle birlikte Rusya’nın son yıllarda dile getirilen “izolasyon” hakkındaki söylemlerine karşı bir propaganda başarısı elde etti. Rusya Dışişleri Sözcüsü Zaharova, “Üç yıldır izolasyondan bahsediyorlardı, bugün ABD’de kırmızı halıyla karşılanan Putin’i gördüler” açıklamasıyla durumu özetledi.

ZORLAYICI SORULAR, GEÇİŞTİRİLEN YANITLAR

Putin, Rusya’daki medya kontrolüne alışık olarak, Alaska’ya vardığında beklenmedik sorularla yüzleşmek zorunda kaldı. Bir gazetecinin “Sivilleri öldürmeyi bırakacak mısınız?” sorusuyla karşılaşında sadece gülümsemekle yetindi. Zirve sonrasında düzenlenmesi beklenen basın toplantısında liderler kısa açıklamalar yaparak soruları yanıtlamaktan kaçındı.

TRUMP’IN BELİRSİZ AÇIKLAMALARI

Trump, beklenilenin aksine kısa bir konuşma yaptı ve Ukrayna hakkında dolaylı ifadeler kullandı. “Büyük ilerleme kaydettik, çok verimli geçti” derken somut ayrıntılara girmedi. Verimli geçtiğini belirttiği toplantının ardından, “birçok noktada anlaştıklarını” ifade etti ama bu noktaların ne olduğuna dair net bir bilgi vermedi. Öte yandan, Ukrayna’da “haftada 5-6 bin kişinin öldüğünü” söyleyip “ateşkes için çok iyi bir şansımız var” açıklamasında bulundu. “Bir anlaşmaya varılmadı ama ulaşılabilir” ifadesi, belirsizliği derinleştiren bir durum oldu.

TİCARET VE İŞ BİRLİĞİ TEMASI

Başlangıçta sadece ateşkes konusunun ele alınacağı öngörülmüştü. Ancak Putin, yaptığı açıklamalarda teknoloji, yüksek teknoloji ürünleri, uzay araştırmaları ve özellikle Arktik bölgesinde ABD ile işbirliği olasılıklarına dikkat çekti. Uzmanlar, bunun Rusya’nın daha önce dile getirdiği nadir toprak elementleri ve enerji kaynaklarını müzakerelere sokmak istediğini gösterdiğini belirtti.

BİR SONRAKİ GÖRÜŞME MOSKOVA’DA OLACAK MI?

Zirveden herhangi bir barış planı çıkmadı. Ne bir ateşkes duyurusu yapıldı ne de Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski’nin katılımıyla başka bir görüşme tarihi belirlendi. Ancak Trump ve Putin bir sonraki buluşmaya dair ipuçları verdi. Putin, Trump’a dönerek “Next time in Moscow” dedi. Trump ise bu duruma “Bana biraz eleştiri gelir ama mümkün olabilir” yanıtını verdi. Zirve sonrası Fox News’a verdiği röportajda, toplantıyı “10 üzerinden 10” olarak değerlendirdi.

SONUÇ: BELİRSİZLİK VE GÖSTERİ

Alaska’daki buluşma, Ukrayna için bir barış anlaşması sağlamadı. Ancak diplomatik arenada Putin’i tekrar merkezi bir figür haline getirdi. Trump, sürecin devam edeceğine dair mesajlar verirken detayları belirsiz bıraktı. Zirveden akılda kalan en net izlenim, kırmızı halıyla karşılanan Putin’in ABD’de yeniden “meşru” bir muhatap olarak görünmesiydi.