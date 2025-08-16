Alaska Zirvesi: Putin’in Kırmızı Halı Dönüşü

ABD VE RUSYA ARASINDA TARİHİ GÖRÜŞME

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yedi yıl aradan sonra bir araya geldi. Bu görüşme, Ukrayna’daki savaşta barış için önemli bir adım olarak değerlendirildi. Ancak yaklaşık üç saat süren zirve, bir ateşkes sağlamakta ya da net bir sonuç çıkarmakta başarısız oldu ve birçok belirsizlik bıraktı.

KIRMIZI HALI İLE GÖREVE DÖNÜŞ

Putin’in Alaska’ya gelişi, Batı’da alışılmadık bir karşılama sahnesine dönüştü. Anchorage’daki Joint Base Elmendorf-Richardson askeri üssünde kırmızı halı serildi, Trump tarafından büyük bir coşku ile karşılandı ve iki lider uzun bir süre tokalaştı. Putin, kendi aracını bırakıp Trump’ın zırhlı limuzinine bindi. ABD savaş uçaklarının selamlaması ve askerlerin halı sermesi sosyal medyada hızla yayıldı. Kremlin için bu sahne, son yıllarda dile getirilen “Rusya’nın izolasyonu” iddialarına karşı bir propaganda zaferi oldu. Rusya Dışişleri Sözcüsü Zaharova, “Üç yıldır izolasyondan bahsediyorlardı, bugün ABD’de kırmızı halıyla karşılanan Putin’i gördüler” şeklinde açıklama yaptı.

Putin, Alaska’ya indikten hemen sonra alışılmışın dışında sorularla yüzleşti. Bir gazetecinin “Sivilleri öldürmeyi bırakacak mısınız?” sorusuna yanıt vermemesi ve sadece gülümsemesi dikkat çekti. Zirve sonunda beklenen basın toplantısı gerçekleşmedi. Liderler yalnızca kısa açıklamalarla yetinip, soru kabul etmedi.

TRUMP’IN BELİRSİZ KONUŞMASI

Trump, beklenenden çok daha kısa bir konuşma yaparak Ukrayna konusuna doğrudan hiç değinmedi. ABD Başkanı, “Büyük ilerleme kaydettik, çok verimli geçti” diyerek bir toplantının başarısından bahsetti fakat ayrıntı vermedi. Çok verimli bir toplantı olduğunu ifade eden Trump, “birçok noktada anlaştıklarını” belirtti. Ancak Ukrayna’da “haftada 5-6 bin kişinin öldüğünü” vurguladı ve “ateşkes için çok iyi bir şansımız var” dedi. “Bir anlaşmaya varılmadı ama ulaşılabilir” açıklamaları, belirsizliği artırdı.

TİCARET VE İŞ BİRLİĞİ ÜZERİNE VURGU

Başlangıçta sadece ateşkes görüşüleceği söylenmişti. Ancak Putin, açıklamalarında teknoloji, yüksek teknoloji ürünleri, uzay araştırmaları ve özellikle Arktik bölgesinde ABD ile iş birliği olanaklarına dikkat çekti. Uzmanlar, bunun Rusya’nın daha önce gündeme getirdiği nadir toprak elementleri ve enerji kaynakları konusunu tekrar masaya sürdüğünü belirtiyor.

GELECEK BULUŞMA MOSKOVA’DA MI?

Zirveden somut bir barış planı çıkmadı. Ne bir ateşkes bildirildi ne de Zelenski’nin katılımıyla bir üçlü görüşmenin tarihi belirlendi. Buna rağmen Trump ve Putin, bir sonraki buluşma için işaretler verdiler. Putin, “Next time in Moscow” diyerek Trump’a yöneldi. Trump, “Bana biraz eleştiri gelir ama mümkün olabilir” yanıtını verdi. Trump, zirvenin ardından yaptığı değerlendirmede görüşmeyi “10 üzerinden 10” olarak nitelendirdi.

SONUÇ: GÖSTERİLERİN ARTTIĞI BİR DÖNEM

Alaska’daki buluşma, Ukrayna için bir barış anlaşması sağlayamadı. Ancak Putin’i diplomatik sahnede tekrar önemli bir figür haline getirdi. Trump ise süreci devam ettirme mesajı vererek ayrıntıları belirsiz bıraktı. Zirvenin en dikkat çekici sonucu, Putin’in ABD’de yeniden “meşru” bir muhatap olarak algılanmasıydı.