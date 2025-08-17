Alaska Zirvesinin Şifreleri: Kırmızı Halı Ve Sorular

PUTİN’İN ALASKA’DAKİ KABULÜ

ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yedi yıl aradan sonra bir araya geldi. Bu buluşma, Ukrayna’daki savaşta barışa yönelik önemli bir adım olarak değerlendirildi. Ancak üç saat süren zirve, ne bir ateşkes sağladı ne de somut bir sonuç ortaya koydu. Bunun yerine, birçok soru işareti bıraktı. İşte Alaska zirvesinin detayları…

KIRMIZI HALI İLE KARŞILAMA

Putin’in Alaska’ya inişi, Batılı ülkelerde nadir görülen şatafatlı bir karşılama seremonisine dönüştü. Anchorage’daki Joint Base Elmendorf-Richardson askeri üssünde kırmızı halı serildi ve Trump tarafından alkışlarla karşılandı. İki lider bir süre tokalaştı, hatta Putin, kendi aracını bırakıp Trump’ın zırhlı limuzinine bindi. ABD savaş uçaklarının yaptığı selamlama uçuşu ve askerlerin halı sermesi gibi görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı. Kremlin için bu olay, son üç yıldır gündemde olan “Rusya’nın izolasyonu” anlayışına karşı bir propaganda zaferi oldu. Rusya Dışişleri Sözcüsü Zaharova, “Üç yıldır izolasyondan bahsediyorlardı, bugün ABD’de kırmızı halıyla karşılanan Putin’i gördüler” diye övündü.

Putin, Alaska’ya inişinin ardından alışılmadık sorularla yüzleşti. Bir gazetecinin “Sivilleri öldürmeyi bırakacak mısınız?” sorusuna gülümsemekle yetindi. Zirve sonunda düzenlenmesi beklenen basın toplantısı, sadece kısa açıklamalarla noktalandı; liderler soruları kabul etmedi.

TRUMP’IN BELİRSİZLİĞİ VE YANITLAR

Trump, beklenenden kısa bir konuşma yaptı ve Ukrayna’dan doğrudan bahsetmedi. “Büyük ilerleme kaydettik, çok verimli geçti” ifadesini kullanan Trump, detay vermekten kaçındı. Ayrıca, Ukrayna’da “haftada 5-6 bin kişinin öldüğünü” belirterek “ateşkes için çok iyi bir şansımız var” dedi. “Bir anlaşmaya varılmadı ama ulaşılabilir” ifadesi belirsizliği daha da artırdı.

TİCARET VE İŞ BİRLİĞİ VURGUSU

Zirvede başlangıçta sadece ateşkes planlandığı belirtilmişti. Ancak Putin, açıklamalarında teknoloji, yüksek teknoloji ürünleri, uzay araştırmaları ve özellikle Arktik bölgesinde ABD ile işbirliği imkanlarına vurgu yaptı. Uzmanlara göre, bu durum Rusya’nın nadir toprak elementleri ve enerji kaynakları konularını yeniden gündeme getirdiğini gösteriyor.

SONRAKİ BULUŞMA MOSKOVA’DA MI OLACAK?

Zirveden somut bir barış planı çıkmadı. Ne bir ateşkes duyurusu yapıldı ne de Zelenski’nin katılımıyla bir üçlü görüşmenin tarihi belirlendi. Buna rağmen Trump ve Putin, bir sonraki buluşmaya dair ipuçları verdi. Putin İngilizce olarak Trump’a “Next time in Moscow” dedi. Trump da, “Bana biraz eleştiri gelir ama mümkün olabilir” yanıtını verdi. Trump, görüşmenin ardından Fox News’a yaptığı değerlendirmede, buluşmayı “10 üzerinden 10” olarak nitelendirdi.

SONUÇ: DAHA GÖSTERİ, DAHA AZ BARIŞ

Alaska’daki buluşma, Ukrayna için bir barış anlaşması sağlamadı. Ancak diplomatik sahnede Putin’i yeniden önemli bir aktör haline getirdi. Trump ise sürecin devam edeceği mesajını verirken detayları belirsiz bıraktı. Zirvenin en belirgin sonucunun, kırmızı halıyla karşılanan Putin’in ABD’de yeniden “meşru” bir muhatap olarak kabul görmesi olduğu söylenebilir.