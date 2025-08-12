Alevler Avrupa’yı Sarmaladı, Yangınlar Sürek

AVRUPA’DA ALEVLER İLE MÜCADELE DEVAM EDİYOR

Aşırı sıcakların ve kuraklığın etkisiyle Avrupa’nın çeşitli bölgelerinde yangınlar sürüyor. İspanya’da günlerdir alevlerle başa çıkmaya çalışılıyor. Madrid’in yakınlarındaki Tres Cantos ormanlarında meydana gelen yangın şehre yaklaşırken, saatte 70 kilometreyi aşan sert rüzgar ve 40 derecelik sıcak hava, yangınla mücadeleyi güçleştiriyor. Bazı itfaiyeciler yaralanırken, binden fazla kişi zorunlu olarak tahliye ediliyor. İber Yarımadası’nda hava sıcaklıklarının 42 dereceye ulaşması bekleniyor. Sevilla bölgesi için kırmızı alarm durumu ilan edildi.

PORTEKİZ’DE YANGINLARLA MÜCADELE

İspanya’nın komşusu olan Portekiz’de ise 10 noktada devam eden yangınlara 2 binden fazla itfaiyeci müdahale ediyor. Hafta sonu süresince dört yangın çıkardığı belirlenen 50 yaşındaki bir kişi, yetkililerce gözaltına alındı. Yangınlarla ilgili önlemler arttırılırken, can ve mal kaybının önlenmesi için çalışmalar sürüyor.

İTALYA’DA DA YANGIN EDASI GÖRÜLÜYOR

İtalya’nın Napoli şehrinin yakınlarında çıkan yangınla ilgili mücadele devam ediyor. Vezüv Yanardağı çevresinde tahliye emirleri verilmiş durumda. Yangın söndürme çalışmalarına hem uçaklar hem de helikopterler destek veriyor, bu da yangınların kontrolden çıkmasını önlemeye çalışıyor.

BALKANLARDA YANGINLAR SÜRÜYOR

Hırvatistan, Karadağ ve Arnavutluk’ta da yangınlarla ilgili çalışmalar sürüyor. Arnavutluk’ta son 24 saat içinde 40 noktada yangın tespit edildi. Yangın söndürme çalışmalarına askerler de katılmakta ve yaklaşık 30 orman yangınının kontrol altına alındığı bildiriliyor. Kosova, Kuzey Makedonya ve Yunanistan’da da çok sayıda noktada yangın mücadelesi hala devam ediyor.