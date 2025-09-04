Gündem

Alevler Ekinözü’ne yaklaşmaya başladı

ANIZ YANGINI NEDENİYLE HAREKETE GEÇİLDİ

Kovancılar ilçesine bağlı Ekinözü köyü kırsalında, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı anız yangını çıktı. Rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen alevler, bahçe ve yerleşim alanlarına da tehlikeli bir şekilde yaklaştı.

İTFAİYE EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Yangın ihbarı üzerine, bölgeye Kovancılar ve Elazığ belediyelerine ait itfaiye ekipleri gönderildi. Yangının söndürülmesi için Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı 1 arazöz ve 1 su ikmal aracı da hemen bölgeye yönlendirildi.

