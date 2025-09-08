Alevler Genişlerken İki Lise Tahliye Edildi!

ÇANAKKALE’DE ORMAN YANGINI BAŞLADI

Çanakkale’de orman yangını, rüzgarın etkisiyle hızla büyümeye başladı. Yangın, merkeze bağlı Çınarlı köyü yakınlarındaki ormanlık alanda, saat 13.00 civarında ortaya çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Bölgedeki durum üzerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri hızlı bir şekilde olay yerine yönlendirildi.

İKİ LİSE TAHLİYE EDİLDİ

Yangına, hem havadan hem de karadan müdahale gerçekleştirildi. Tedbir amaçlı olarak iki lise, yani Çanakkale Fen Lisesi ve Çanakkale Sosyal Bilimler Lisesi tahliye edildi. Yangın, ekiplerin 1,5 saatlik yoğun çalışmasıyla kontrol altına alındı.