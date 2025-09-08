Gündem

Alevler Genişlerken İki Lise Tahliye Edildi!

alevler-genislerken-iki-lise-tahliye-edildi

ÇANAKKALE’DE ORMAN YANGINI BAŞLADI

Çanakkale’de orman yangını, rüzgarın etkisiyle hızla büyümeye başladı. Yangın, merkeze bağlı Çınarlı köyü yakınlarındaki ormanlık alanda, saat 13.00 civarında ortaya çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Bölgedeki durum üzerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri hızlı bir şekilde olay yerine yönlendirildi.

İKİ LİSE TAHLİYE EDİLDİ

Yangına, hem havadan hem de karadan müdahale gerçekleştirildi. Tedbir amaçlı olarak iki lise, yani Çanakkale Fen Lisesi ve Çanakkale Sosyal Bilimler Lisesi tahliye edildi. Yangın, ekiplerin 1,5 saatlik yoğun çalışmasıyla kontrol altına alındı.

ÖNEMLİ

Haberler

İstanbul’da Gerginlik Devam Ediyor

CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptali sonrası atanan Gürsel Tekin, partililerle gergin anlar yaşadı. Bir kadın üye, olaylar nedeniyle tepki gösterdi. Tekin ise sorumluluğu reddetti.
Gündem

Fenerbahçe Ve Beşiktaş, Cengiz Ünder’i Aldı!

Fenerbahçe, Cengiz Ünder'i Beşiktaş'a kiraladı. Beşiktaş, transferi duyurarak Cengiz Ünder'e hoş geldin dedi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.