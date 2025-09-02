Gündem

Alevler İSTOÇ'u Sardı: Yangın Sürüyor

YANGINLA MÜCADELE BAŞLADI

Bağcılar’daki İSTOÇ Ticaret Merkezi’nde, 10. Ada üzerindeki bir dükkanda başlayan yangın, hızla çevresindeki birçok iş yerine yayılıyor. Pompaların ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürerken, alevler çevrede bulunan mağazalara da sıçrıyor. Dükkan sahipleri, yaşanan paniğin etkisiyle mağazalarını hızlıca boşaltma çabası içerisine girmiş durumda.

MAĞAZALARDA TELAŞ VAR

Yangının büyümesiyle birlikte iş yerlerinde telaş hakim. Dükkan sahipleri ve çalışanlar, alandaki malzemelerini kurtarmak ve güvenli bir şekilde dışarı çıkmak için seferber olmuş durumda. Yangının nedenine ilişkin henüz net bir bilgi bulunmuyor. Yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.

