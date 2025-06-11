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Alevlere Müdahale Eden Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti

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YANGINLA MÜDAHALEDE TRAKTÖR KAZASI

Adıyaman merkezine bağlı Akpınar köyü yakınlarında meydana gelen ekin yangınına tanıklık eden köylüler, alevlere müdahale etmeye girişti. Bu esnada, 84 yaşındaki Hüseyin Şahin, traktörü ile alevlerin önünü kesmeye çalışıyordu. Ancak, traktörün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, kontrolsüz bir şekilde taklalar atarak ters döndü.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Sürücü Hüseyin Şahin, ters dönen traktörün altında kalarak olay yerinde yaşamını yitirdi. Yangın söndürme müdahalesine destek vermesi beklenen sağlık ve jandarma ekipleri, durumu değerlendirmek üzere bölgeye sevk edildi. Gelen ekipler, yaşlı adamı traktörün altından çıkardı fakat onun hayatını kaybettiğini tespit etti. Şahin’in cenazesi, yapılan incelemeler sonrasında Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Kazayla ilgili olarak resmi bir soruşturma başlatıldı.

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