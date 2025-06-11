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Alevlere Müdahale Eden Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti

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ADIYAMAN’DA YANGIN MÜDAHALESİ SIRASINDA KAZA

Adıyaman’a bağlı Akpınar köyü civarında meydana gelen ekin yangını, köylüler tarafından fark edildi ve yangına müdahale edilmeye başlandı. Bu süreçte 84 yaşındaki Hüseyin Şahin, alevlerin önünü kesmek amacıyla traktörüne binerek yangına yöneldi.

TRAKTÖR KONTROLDEN ÇIKTI

Hüseyin Şahin, traktörün direksiyon hakimiyetini kaybetti ve bu sebeple traktör kontrolden çıkarak taklalar atarak ters döndü. Trajedi, yaşlı adamın ters dönen traktörün altında kalmasıyla sonuçlandı.

Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Ekipler, traktörün altından çıkardıkları Hüseyin Şahin’in hayatını kaybettiğini belirledi. Şahin’in cenazesi, yapılan incelemelerin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili olarak bir soruşturma süreci başlatıldı.

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