Alevli Yangın Ev’i Kullanılmaz Hale Getirdi

ÇOKKÖY’DE ÇIKAN YANGINDA EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Çokköy’de Kasım Çevik’e ait tek katlı evde çıkan yangın, kısa sürede tüm yapıyı sardı. Alevleri fark eden 5 kişilik aile zamanında tahliye ederek can kaybı yaşanmasını önledi.

İTFAİYE VE KÖYLÜLERİN ORTAK MÜCADELESİ

Olay yerine itfaiye ekipleri ve Domaniç Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı 2 arazöz sevk edildi. Ekipler, alevlerin çevredeki diğer yapılara sıçramaması için yoğun çaba gösterirken, köylüler de yangın söndürme çalışmalarına destek verdi.

1 SAATLİK MÜCADELE SONUCU YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Yaklaşık 1 saat süren etkili müdahale sonucunda yangın tamamen söndürüldü. Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, evin kullanılamaz hale geldiği belirlendi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.