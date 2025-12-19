Galatasaray Fransız Yıldız Griezmann İçin Araştırmalara Başladı

galatasaray-fransiz-yildiz-griezmann-icin-arastirmalara-basladi

Sarı-kırmızılılar, Fransız yıldız için maliyet araştırmalarına başladı. Galatasaray, yıldız futbolcuya yüksek bir maaş teklif ederek tüm koşulları zorlamaya hazır gözüküyor. Atletico Madrid formasıyla bu sezon 24 maçta 1006 dakika süre alan 34 yaşındaki Griezmann, takıma 8 gol ve 1 asistle katkı sağladı.

TRANSFER STRATEJİSİ

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, kupadaki Başakşehir mücadelesinin ardından transfer süreciyle ilgili olarak, “Bu yeni Şampiyonlar Ligi formatında 28 Ocak’a kadar bu kadromuzu korumak zorundayız. İki önemli maça çıkacağız. Bu kadroyu korumamız lazım. Transfer dönemi içinde transferler yapacağız. Transferleri de orada oynatamayacağız. Şampiyonlar Ligi kadrosunda kim olacak, ona da karar vermeliyiz. Oyuncularla ilgili kararlarda 28 Ocak’ı düşünmeliyiz. Bazen oyuncularla görüşüyoruz, takımlar ’28 Ocak’a kadar beklemek zorundayız, çünkü Şampiyonlar Ligi var’ diyorlar. Yeni formatın en sıkıntılı yeri burası. En azından 1 oyuncu yazabilmeliydiniz, önümüzdeki sene bu tartışılır belki.” şeklinde bir açıklamada bulundu.

ÖNCELİKLİ MAÇ

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 7. haftasında 21 Ocak’ta Atletico Madrid’i ağırlayacak. Bu mücadelenin Griezmann’ın kariyeri üzerinde belirleyici bir etki yarabileceği düşünülüyor.

